Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь по російському бомбардувальнику

У вівторок, 23 липня, російський військовий літак двічі вторгся в повітряний простір Південної Кореї над Східним морем. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на заяву комітету начальників штабів Міноборони Південної Кореї.

Російський бомбардувальник в порушення міжнародних договорів два рази по три хвилини перебував у повітряному просторі Південної Кореї. На перехоплення були спрямовані південнокорейські винищувачі, які справили попереджувальні постріли.

Видання нагадує, що при останньому подібному інциденті два російських військових літаки порушили зону ідентифікації протиповітряної оборони Кореї 20 червня пробули в ній близько півгодини.

Нагадаємо, в квітні Ізраїль екстрено закрив повітряний простір біля північного кордону з Сирією.

Також раніше через комп'ютерний збій Бельгія закрила повітряний простір над країною.