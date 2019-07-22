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22 липня 2019, понеділок, 21:10 17
Вибори 2019-07-22T22:45:01+03:00
Українські Новини
У Бойка не повірили у визнання Колесніковим своєї поразки у 94 окрузі і підозрюють у фальсифікації

У Бойка не повірили у визнання Колесніковим своєї поразки у 94 окрузі і підозрюють у фальсифікації

Опозиційна платформа - За життя заявляє про триваючі спроби зірвати роботу окружних виборчих комісій в Донецькій області і сфальсифікувати результати народного волевиявлення. Про це пише прес-служба платформи.

Незважаючи на удавані заяви Бориса Колеснікова про визнання поразки в 49 виборчому окрузі (м. Дружківка), блокування роботи окружної виборчої комісії триває. Спеціально, під різними приводами, члени комісії затягують встановлення результатів голосування, вигадуючи штучні приводи для повного перерахунку голосів вже з 12 дільничних виборчих комісій, і їх кількість зростає.

При цьому ОВК намагається зупинити свою роботу на невизначений час, з тим, щоб врешті-решт зірвати процес підрахунку голосів. Мета залишається тією ж – не допустити встановлення результатів виборів, на яких впевнено з перевагою в більш ніж 3000 голосів перемагає представник Опозиційної платформи - За життя Валерій Гнатенко.

За цією ж схемою діють порушники закону в 59 виборчому окрузі (м. Мар'їнка), де члени окружкому також саботують процес підрахунку голосів з явною метою зірвати встановлення підсумків голосування. Тим самим робляться спроби сфальсифікувати вибори і не допустити перемоги кандидата від нашої партії Володимира Мороза, який впевнено обходить конкурентів з перевагою у 5 500 голосів.

Ми вимагаємо від керівництва Опозиційного блоку припинити брудні політичні ігри. Не змушуйте своїх представників в окружкомах скоювати кримінально карані діяння. Розблокуйте процес підрахунку голосів і припиніть мстити виборцям за свій програш. Люди вам цього не забудуть.

Ми звертаємося до Центральної виборчої комісії, представників правоохоронних органів з вимогою розблокувати підрахунок голосів і припинити порушення виборчого законодавства. Ми звертаємося до міжнародних спостерігачів із закликом надіслати своїх представників в 49 і 59 виборчі округи, щоб зафіксувати порушення.

Ситуація у виборчих округах Донецької області – це вже не політична боротьба. Це посягання на конституційне право людей вільно обирати своїх представників. Це атака на українську демократію.

Опозиційна платформа - За життя сповнена рішучості відстояти право людей на вільний і незалежний вибір. Ми не допустимо зазіхань на вибір громадян і не дамо вкрасти перемогу у наших кандидатів. Всі винні у зриві виборів понесуть заслужене покарання.

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