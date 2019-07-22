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  • Політолог Молчанов заявив про відкриття кримінальної справи проти співробітників РВС Банку Демчака, - ЗМІ
22 липня 2019, понеділок, 20:51 281
Політика 2019-07-22T21:10:12+03:00
Українські Новини
Політолог Молчанов заявив про відкриття кримінальної справи проти співробітників РВС Банку Демчака, - ЗМІ

Політолог Молчанов заявив про відкриття кримінальної справи проти співробітників РВС Банку Демчака, - ЗМІ

У відношенні співробітників РВС Банку, контролером якого є екс - депутат Руслан Демчак відкрито кримінальне провадження.

Про це на Facebook повідомив політолог Кирило Молчанов, пише "Апостроф".

"Проте магія якщо і була, то закінчилася: 25.06.2019 з моменту внесення НАБУ до ЄРДР кримінального провадження №52019000000000525 за частиною 3 ст. 206-2 КК України щодо рейдерського захоплення БЦ "Софія", площею понад 5 тис. кв. м. в центрі Києва. Фабула проста: у січні-лютому 2019 року службові особи "РВР Банку", діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Голденграунд", службовими особами ТОВ "Меджестік" (ліквідатор Гонта Оксана), суддями Агриковой Оксаною, Чорногуз Михайлом і Михальської Юлією, службовими особами КП "Реєстраційне бюро" (Анна Чуйко), а також іншими особами протиправно заволоділи майном ТОВ "Рантьє Плюс", так, тим самим БЦ "Софія". В анамнезі використання підроблених документів, печаток та штампів", зазначив експерт.

Також Молчанов розповів про схему рейдерського захоплення БЦ "Софія", площею понад 5 000 кв. м, який розташований в самому серці Києва, власником якого є ТОВ "Рантьє Плюс".

Так, в 2011 році, іпотека БЦ "Софія" була визнана недійсною і дане рішення було визнане у всіх інстанціях. Однак через 8 років Північний апеляційний господарський суд знайшов підстави для відновлення термінів для апеляційного перегляду та скасував рішення 2011 року за заявою про відмову від позову, поданих ліквідатором ТОВ "Меджестік". Результатом стала незаконна реєстрація права власності на будівлю і земельну ділянку за АТ "РВР Банк", як новим іпотекотримачем, якого пов'язують з Русланом Демчаком.

Нагадаємо, раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що Руслан Демчак допомагає "РВР Банку" дістати готель "Либідь".
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