Платформа Бойка заявляє про намагання фальсифікувати результати виборів у 59 окрузі (м. Мар'їнка)

На 59 виборчому окрузі (м. Мар'їнка) готується зрив встановлення результатів голосування. Про це повідомляє прес-служба Опозиційної платформи - За життя.

Під різними приводами ОВК навмисно затягує встановлення результатів голосування, вигадуючи штучні приводи для повного перерахунку голосів вже з трьох ДВК, і їх кількість зростає. При цьому ОВК намагається зупинити свою роботу на невизначений час, з тим, щоб врешті-решт зірвати процес встановлення волевиявлення.

На обличчя явна спроба фальсифікувати результати виборів на 59-му окрузі, де із перевагою близько 5500 голосів переміг представник Опозиційної платформи - За життя Володимир Мороз.