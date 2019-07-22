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22 липня 2019, понеділок, 18:33 377
Економіка 2019-07-22T19:45:02+03:00
Українські Новини
Взаємне визнання фармацевтичних інспекцій Євросоюзом і США - історична подія в глобальній фармі, - Шимків

Взаємне визнання фармацевтичних інспекцій Євросоюзом і США - історична подія в глобальній фармі, - Шимків

Регуляторні органи США і Євросоюзу - FDA (Food and Drug Administration) і EMA (European Medicines Agency) - домовилися про взаємне визнання інспекцій на предмет дотримання фармацевтичними компаніями стандартів GMP (Good Manufacturing Practice).

У п'ятницю, 12 липня, в договір була  включена остання країна ЄС - Словаччина. Тепер FDA буде визнавати результати GMP-інспекцій всіх 28 країн Євросоюзу. У свою чергу, якщо підприємство пройшло перевірку інспекторами FDA, йому не потрібно повторна інспекція європейських органів.

"Ми стали свідками без перебільшення історичної події. Фармацевтика - це стратегічна галузь, де США і ЄС співпрацюють набагато ефективніше, ніж в більшості інших секторів. У світовому масштабі GMP - це "фармацевтичний безвіз", який об'єднує країни в ефективну глобальну систему взаємної довіри", - прокоментував глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Він нагадав, що Україна є частиною цієї глобальної системи: тільки за останні три роки дев'ять українських компаній отримали сертифікати GMP від ​​європейських країн. Так, в липні нинішнього року "Дарниця" в черговий раз підтвердила відповідність свого виробництва вимогам GMP і отримала сертифікати терміном від трьох років.

GMP - загальновизнаний світовий стандарт сертифікації фармацевтичних виробництв. Для європейського ринку він є обов'язковим. В Україні GMP гармонізований з діючими стандартами Європейського Союзу.

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