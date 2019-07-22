"Вкидання і аномально висока явка". На 142-му окрузі в Одеській області заявили про фальсифікації

Кандидат від партії "Слуга народу" Руслан Поганий заявив про фальсифікації результатів голосування на окремих дільницях на 142-му окрузі в Одеській області. Про це Руслан Поганий заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

"В даний момент ЦВК опрацювала 76% голосів (в окрузі). Я лідирую з 4% відривом. Але мої опоненти використовують всі засоби. У мене є "двійник", який зараз набирає близько 3%. Ще близько 3% відсотків зіпсованих бюлетенів чомусь з галочкою саме навпроти мого прізвища. Деякі члени комісій підмальовували, що люди нібито заплуталися і голосували і за мене, і за мого двійника", - говорить Руслан Поганий.

За словами кандидата, на окремих виборчих дільницях зафіксували аномально високу явку виборців.

"У деяких селах, де лідирує Антон Кіссе, аномально висока явка. Якщо в середньому на окрузі явка становить 44%, то в деяких селах явка склала близько 76%", - повідомив Руслан Поганий.

Як стверджує висуванець "Слуги народу", на деяких ділянках штучно затримують підрахунок голосів.

"Йде утримання підрахунку голосів на окремих дільницях. З Болградського району до окружкому не доїхало багато представників дільничних комісій. Там були масові "вкидання" і підвезення людей – все в "кращих" традиціях попередніх виборчих кампаній", - заявив Руслан Поганий.

Кандидат у нардепи повідомив, що за даними фактами ним були направлені заяви в правоохоронні органи, до яких прикладені аудіо - та відеодокази скоєних порушень.

"Ми подали заяви в поліцію. Доклали відео - і аудіозаписи. Зафіксовані випадки погроз з боку голови комісії, яка представляє мого опонента Антона Кіссе, іншим членам дільничної комісії. Також мали місце випадки, коли члени комісій прямо вказували виборцям, за кого потрібно голосувати, коли ті отримували бюлетені", - розповів в ефірі Руслан Поганий.

"Ми лідируємо, але я боюся, що ситуація може в будь-який момент змінитися. Пройшли вже добу, але деякі ділянки до сих під не передали готові протоколи" - говорить Поганий.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Антон Кіссе виставив проти Руслана Поганого на 142-му окрузі його "двійника" і однофамільця - Ігоря Плохого, якого до виборів звали Георгій Цонков.