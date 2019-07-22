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22 липня 2019, понеділок, 14:35 398
Вибори 2019-07-22T14:39:44+03:00
Українські Новини
У партії "Слуга народу" прокоментували перемогу Довгого в 102-ому окрузі

У партії "Слуга народу" прокоментували перемогу Довгого в 102-ому окрузі

У партії "Слуга народу" визнали перемогу нардепа Олеся Довгого в 102-му виборчому окрузі в Кіровоградській області.

"Завершено підрахунок - результат очевидний, і чинний нардеп залишається представником 102 округу.  Думаю, нам просто не вистачило часу, оскільки міста, де ми більше працювали і концентрували свою увагу, дають нам майже рівний результат, але за рахунок великої території районів нас випереджають майже вдвічі. Довгий вів кампанію без роздачі грошей, гречки. Змушений визнати за ним чесну перемогу", - написав кандидат від "Слуги народу" Артем Петрощук на своїй сторінці в Facebook.

У штабі Довгого головним фактором перемоги вважають ставку на особисті зустрічі, яких за останні півтора місяці кандидат провів майже двісті.  Довгий проїхав півтори сотні населених пунктів, фактично "вживу" поспілкувавшись з усім округом.

Як повідомлялося, 21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів. За мандат у виборчому окрузі №102 в Кіровоградській області боролися 17 кандидатів. Станом на 12:00 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 49,18% протоколів. За підрахунками голосів, кандидатуру Олеся Довгого підтримали 43,30% виборців.  За найближчого переслідувача переможця виборів Артема Петрощука проголосували 25,89%. Решта кандидатів отримали менше 5% голосів.

 
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