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22 липня 2019, понеділок, 13:52 228
Політика 2019-07-22T14:45:02+03:00
Українські Новини
Дострокові вибори у Верховну Раду відбулися вільно і демократично, - Кличко

Дострокові вибори у Верховну Раду відбулися вільно і демократично, - Кличко

Дострокові вибори у Верховну раду відбулися вільно і демократично. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Про це повідомляється на сайті мера.

"Українці вільно і демократично зробили свій вибір. І фактично довірили всю владу в країні одній політичній силі. Тепер люди чекають втілення передвиборчих обіцянок і необхідних реформ. За результатами виборів цю можливість нова влада отримала, - зазначив Кличко. - Така повнота влади - це велика відповідальність і влада очікує серйозна і складна робота", - підкреслив мер Києва.

Він підкреслив, що надії людей-великі. І треба, не гаючи часу, працювати над їх втіленням.

"Сьогодні не повинно бути зайвих емоцій і популізму. Вже все сказано. Людям потрібні конкретні дії, втілені справи, ефективні зміни в державі. І над цим треба всім працювати", - наголосив Віталій Кличко.

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