Авіакомпанія Jonika відкрила рейс "Львів - Афіни"

Авіакомпанія Jonika (Україна) відкрила рейс "Львів - Афіни (Греція)" з 21 липня. Про це свідчать дані міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, з якого здійснюватимуться рейси, передають Українські Новини.

Перший рейс прибув до Львова і відбув зі Львова з запізненням.

Рейси будуть здійснюватися 1 раз на тиждень по неділях.

З Афін літак буде вилітати о 12:50 за місцевим часом і приземлятися у Львові в 15:20.

Назад літак буде вилітати о 16:10 і прибуватиме в столицю Греції в 18:40 за місцевим часом.

Вартість квитків - від 119 євро.

У вартість входитиме перевезення 25 кг багажу та харчування на борту.

Авіакомпанія володіє двома літаками Boeing 737.

Компанія була зареєстрована в 2016 році.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) відкрила рейси "Київ - Афіни" і "Київ - Салоніки" (обидва пункти призначення - Греція) з 20-21 травня.