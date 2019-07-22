Авіакомпанія Jonika відкрила рейс "Львів - Афіни"

Авіакомпанія Jonika (Україна) відкрила рейс "Львів - Афіни (Греція)" з 21 липня. Про це свідчать дані міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, з якого здійснюватимуться рейси, передають Українські Новини.\r\nПерший рейс прибув до Львова і відбув зі Львова з запізненням.\r\nРейси будуть здійснюватися 1 раз на тиждень по неділях.\r\nЗ Афін літак буде вилітати о 12:50 за місцевим часом і приземлятися у Львові в 15:20.\r\nНазад літак буде вилітати о 16:10 і прибуватиме в столицю Греції в 18:40 за місцевим часом.\r\nВартість квитків - від 119 євро.\r\nУ вартість входитиме перевезення 25 кг багажу та харчування на борту.\r\nАвіакомпанія володіє двома літаками Boeing 737.\r\nКомпанія була зареєстрована в 2016 році.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) відкрила рейси "Київ - Афіни" і "Київ - Салоніки" (обидва пункти призначення - Греція) з 20-21 травня.