підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
22 липня 2019, понеділок, 11:50 39
Транспорт 2019-07-22T11:56:30+03:00
Українські Новини
Авіакомпанія Jonika відкрила рейс "Львів - Афіни"

Авіакомпанія Jonika відкрила рейс "Львів - Афіни"

Авіакомпанія Jonika (Україна) відкрила рейс "Львів - Афіни (Греція)" з 21 липня. Про це свідчать дані міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, з якого здійснюватимуться рейси, передають Українські Новини.

Перший рейс прибув до Львова і відбув зі Львова з запізненням.

Рейси будуть здійснюватися 1 раз на тиждень по неділях.

З Афін літак буде вилітати о 12:50 за місцевим часом і приземлятися у Львові в 15:20.

Назад літак буде вилітати о 16:10 і прибуватиме в столицю Греції в 18:40 за місцевим часом.

Вартість квитків - від 119 євро.

У вартість входитиме перевезення 25 кг багажу та харчування на борту.

Авіакомпанія володіє двома літаками Boeing 737.

Компанія була зареєстрована в 2016 році.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) відкрила рейси "Київ - Афіни" і "Київ - Салоніки" (обидва пункти призначення - Греція) з 20-21 травня.
Архів
Новини
Перед днем голосування на Дніпропетровщині жорстоко побили сина кандидата - в нападі підозрюється "псевдожурналист" 13:21
Завідувач клініки "Борис" виграв у київському окрузі від партії "Слуга народу" 13:11
Помер відомий юрист і автор Конституції Віктор Мусіяка 13:06
ЦВК порахувала 60% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції 12:50 Оновлюється
Володимир Литвин програє на виборах 26-річному Костюку від "Слуги народу" 12:41
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено 15:50
ЦВК порахувала 60% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції 12:50 Оновлюється
На членів окружної комісії 94 округу тиснуть з Центрвиборчкому, щоб замінити склад ДВК, - ЗМІ 15:05
Поплавський заявив, що віддав свій голос "за мир та відродження українського села" 15:01
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький
Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом 20:10
Відео дня: видовищний пілотаж українських льотчиків під хмарами Британії 19:36
Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування 09:53
Зеленський знову пообіцяв подати в Раду новий законопроект про імпічмент Президента 21:12
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok