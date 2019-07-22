Платформа Бойка заявляє, що набрала більше 13% по паралельному підрахунку голосів

Згідно з паралельним підрахунком голосів "Опозиційна платформа - За життя" набирає понад 13%. Про це повідомив Нестор Шуфрич, повідомляється на сайті партії.

"станом на 8:00 нами проведено паралельний підрахунок голосів на 84% дільниць. Можемо відзначити наступні результати: "Опозиційна платформа - За життя" – понад 13%, "Слуга народу" – 42,67%, "Батьківщина" – 8,01%, "Європейська солідарність" – 7,88%, "Голос" – 5,62. Також сьогодні наша команда юристів відстежує встановлення результату голосування за наших кандидатів на мажоритарних округах, які за нашими даними проходять у парламент. Це 46, 52, 60, 105, 106 107 і 185 округ", - сказав він.

Нестор Шуфрич також відзначив низьку явку виборців і її можливий вплив на легітимність майбутнього парламенту.

"Не можу не відзначити, що явка на цих виборах склала менше 50%. Це не ставить під сумнів юридичну складову підсумків виборів, але викликає величезний питання в частині політичної легітимності майбутнього парламенту. В першу чергу, результатів партії влади і партії президента "Слуга народу". Люди своєю неявкою висловили протест тим ідеям, які були запропоновані "Слугою народу" і президентом. Це серйозний сигнал і жовта картка для влади. З таким багажем проводити реформи буде вкрай складно. Наша політична сила буде займати принципову позицію у таких важливих питаннях як досягнення миру в Україні та боротьба з бідністю. Ми будемо стояти на позиціях завершення конфлікту: допомагати, а якщо потрібно – примушувати владу, щоб вона не розчарувала наших громадян", - підкреслив Нестор Шуфрич.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори, "Опозиційна платформа - За життя" посіла друге місце.

У партії є кандидат у прем'єр - міністри - це 1 номер списку - Юрій Бойко.