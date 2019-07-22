Компанія "МІКС ЛАЙТ" оскаржила тендер "Київміськсвітла": документація виписана під одну торгову марку

У середу, 24 липня, Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розгляне скаргу ТОВ "МІКС ЛАЙТ" щодо результатів електронних торгів на закупівлю послуг із забезпечення міського освітлення в Києві. Про це повідомив представник "МІКС ЛАЙТ". Компанія прийняла рішення оскаржити результати тендеру, який проводило Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" на заміну систем зовнішнього освітлення.

На сьогоднішній день тендерна процедура припинена, і міська рада не має права укладати договори на виконання робіт.

У документації, яку подав "МІКС ЛАЙТ" в АМКУ, зазначено, що відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України "Про державні закупівлі", тендерна документація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Якщо ж таке посилання є необхідним, це повинно бути обгрунтовано, а специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".

Учасники ринку нарікають на те, що вся тендерна документація спочатку була виписана під закупівлю певних світильників одного з постачальників ТОВ "Інтелтек Україна" або ITW Systems. Представники ринку говорять, що умови, які пропонує "Київміськсвітло" дискримінаційні. Наприклад, у тендерній документації було вказано, що вага світильника повинна бути не більше ніж 10 кг, а вага аналогічних приладів у конкурентів більше 11 кг, про що в комунальному підприємстві знають. Згодом "Київміськрада" змінив умови і додав примітка, що в тендері можуть брати участь інші компанії, у яких є аналоги. Однак, це не вплинуло суттєво на ситуацію, і компанії почали оскаржувати результати закупівель. Як повідомило джерело на ринку, переможець себе відчував настільки впевнено, що починав підготовчі роботи ще до результатів оголошення результатів торгів, що незаконно.

В даний час, відсутність вимоги "Київміськсвітло" як замовника, надавати в комплекті тендерних документів учасників так звані світлотехнічні файли світильників, не дає можливість учасникам тендеру перевірити методом комп'ютерного моделювання відповідність нормам освітлення ДБН.

"Київміськсвітло" недавно додав ще нову дискримінаційну вимогу комплектації світильника контролером управління від ТОВ "Хиден Енерджі", за якою в даний час проводиться розслідування НАБУ на предмет порушення тендерних процедур.

Всього було проведено близько 30 тендерів на заміну освітлення на вулицях, і в усіх перемогла компанія ITW SYSTEMS. Представники монтажних компаній, які встановлюють світильники, неофіційно говорять, що аналогічні товари інших виробників краще.

"Ми встановлювали світильники, і в перші два місяці деякі виходили зі строю. Звичайно ж, виробник відразу давав заміну, але для нас це додаткова робота", - говорить один з представників монтажної компанії.

Якщо порівнювати не тільки якість, а й вартість світильників, які закупив "Київміськсвітло", потенційні втрати досить великі. За оцінками експертів, міський бюджет втратив близько 50 млн грн за підсумками 2018 року. За їх словами, середня вартість світильника потужністю 140Вт у компанії ITW - 13 800 грн, Philips - 8 600 грн, Schreder - 7 317 грн, Екта - 8 046 грн, Радій - 18 270 грн. Різниця практично в 5 тис. грн за один світильник, яких вже встановлено 10 тис. штук, дає такі втрати бюджету. Експерти ринку також говорять, що крім прямих втрат, присутній і надмірне енергоспоживання: на 30% вище, ніж у альтернативних рішень. Це, зазначають вони, додатково близько 2 млн грн збитків.

Учасники ринку не готові миритися з ситуацією і будуть відстоювати свої права. Втім, вони сподіваються на нову владу, яка стримає обіцянку президента Володимира Зеленського про те, що бізнес може розраховувати на більш чесні правила гри.

Нагадаємо, що журналісти каналу "1 + 1" програми соціальних розслідувань "Гроші", провели своє розслідування і розповіли про те, хто стоїть за всіма переможцями тендерів