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22 липня 2019, понеділок, 08:59 10 Документ
Вибори 2019-07-22T09:45:02+03:00
Українські Новини
В Африці під час голосування на виборах до Парламенту України думки виборців розділилися

В Африці під час голосування на виборах до Парламенту України думки виборців розділилися

Думки виборців-громадян України, які перебувають в даний момент в Демократичній республіці Конго, і які віддали свої голоси за партії, який балотуються в Парламент нашої держави, кардинально розділилися. Такий висновок можна зробити за результатами підрахунку голосів на виборчій дільниці, розташованій на базі українського національного миротворчого контингенту місії ООН в цій країні.

До списку виборців на цій іноземній дільниці були внесені як воїни-миротворці з окремого 18-го вертолітного загону сил ООН в ДР Конго, так і українці, які виконують обов'язки спостерігачів від Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомив Українським Новинам помічник командира 18 авіазагону ВСУ в місії ООН в ДР Конго Владислав Дем'яненко, з 265 громадян, включених до списку голосуючих на цій закордонній виборчій дільниці, 95-ть тих, хто проголосував підтримали партію "Слуга народу". 60 виборців віддали перевагу силі екс-президента Порошенка "ЄС" - 60 осіб. Третє місце на цій виборчій дільниці зайняла партія Вакарчука "Голос". Їй довірили місця в Парламенті 19 виборців.

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