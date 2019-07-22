В Африці під час голосування на виборах до Парламенту України думки виборців розділилися

Думки виборців-громадян України, які перебувають в даний момент в Демократичній республіці Конго, і які віддали свої голоси за партії, який балотуються в Парламент нашої держави, кардинально розділилися. Такий висновок можна зробити за результатами підрахунку голосів на виборчій дільниці, розташованій на базі українського національного миротворчого контингенту місії ООН в цій країні.

До списку виборців на цій іноземній дільниці були внесені як воїни-миротворці з окремого 18-го вертолітного загону сил ООН в ДР Конго, так і українці, які виконують обов'язки спостерігачів від Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомив Українським Новинам помічник командира 18 авіазагону ВСУ в місії ООН в ДР Конго Владислав Дем'яненко, з 265 громадян, включених до списку голосуючих на цій закордонній виборчій дільниці, 95-ть тих, хто проголосував підтримали партію "Слуга народу". 60 виборців віддали перевагу силі екс-президента Порошенка "ЄС" - 60 осіб. Третє місце на цій виборчій дільниці зайняла партія Вакарчука "Голос". Їй довірили місця в Парламенті 19 виборців.