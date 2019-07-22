Перегодували відвідувачі: у зоопарку російської Пензи загинуло лоша

У зоопарку міста Пенза (Росія) у суботу, 20 липня, померло лоша шетлендської поні від завороту кишок. При розтині з'ясувалося, що шлунок тварини був переповнений їжею.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби зоопарку на сторінці в соцмережі Facebook.

"Хороша новина для любителів погодувати тварин у зоопарку! Грайливого малюка шетлендської поні, з яким ми вас всіх з гордістю знайомили, більше з нами немає", - повідомили в зоопарку.

Співробітники розповіли, що лоша поні на ім'я Спарта, що з'явилося на світ у квітні, загинуло увечері суботи від завороту кишок.

"Сім довгих годин ветеринари намагалися врятувати малюка, але безуспішно. При розтині було виявлено, що шлунок бідолахи був переповнений їжею і просто розірвався від надлишку. Після щедрого частування вчора наші лікарі весь вечір намагалися допомогти жертві "добрих годувальників", - пояснили в зоопарку Пензи.

Лоша з матір'ю-поні. Фото: Пензенський зоопарк/Facebook

Також працівники перерахували найпоширеніші причини і пояснення, якими відвідувачі зоопарку виправдовують годування тварин, серед яких "вони ж самі з'їдять", "не робіть мені зауваження, я сам все знаю", "вони ж голодні". Крім того, за словами працівників зоопарку, батьки часто годують тварин, щоб порадувати своїх дітей.

"Принциповий ігнор попереджувальних табличок, якими переповнений зоопарк, призвів до жахливих наслідків. Не годуйте наших тварин, якщо хочете бачити їх живими!", - попередили в зоопарку.

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