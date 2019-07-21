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21 липня 2019, неділя, 23:27 10
Події 2019-07-21T23:35:03+03:00
Українські Новини
На центральному вході в зоопарк Києва скутер влетів у таксі Uklon

На центральному вході в зоопарк Києва скутер влетів у таксі Uklon

У неділю, 21 липня, в Києві біля центрального входу в міський зоопарк сталася ДТП за участю таксі Uklon і скутера. Аварія не обійшлася без постраждалих. Водія двоколісного транспорту відвезла "швидка" з травмами різного ступеню тяжкості, повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався близько 19:50.

За попередньою інформацією, яку повідомили правоохоронці, Renault Logan стояв біля входу в зоопарк, коли в нього влетів скутер. Причиною аварії могла бути і різка зупинка таксі.

Від зіткнення водій скутера влетів у заднє скло автомобіля, і отримав ушкодження. Тяжкість травм поки невідома, оскільки його одразу ж відвезла карета швидкої допомоги.

На місці працював екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Тепер правоохоронцям належить з'ясувати причину та обставини ДТП.

ДТП біля зоопарку в Києві. Фото: ДТП біля зоопарку в Києві. Фото: "Інформатор"

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