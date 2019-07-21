На центральному вході в зоопарк Києва скутер влетів у таксі Uklon

У неділю, 21 липня, в Києві біля центрального входу в міський зоопарк сталася ДТП за участю таксі Uklon і скутера. Аварія не обійшлася без постраждалих. Водія двоколісного транспорту відвезла "швидка" з травмами різного ступеню тяжкості, повідомляє "Інформатор".\r\nІнцидент стався близько 19:50.\r\nЗа попередньою інформацією, яку повідомили правоохоронці, Renault Logan стояв біля входу в зоопарк, коли в нього влетів скутер. Причиною аварії могла бути і різка зупинка таксі.\r\n\r\nВід зіткнення водій скутера влетів у заднє скло автомобіля, і отримав ушкодження. Тяжкість травм поки невідома, оскільки його одразу ж відвезла карета швидкої допомоги.\r\nНа місці працював екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Тепер правоохоронцям належить з'ясувати причину та обставини ДТП.\r\nДТП біля зоопарку в Києві. Фото: "Інформатор"\r\n