Льовочкін про результати exit poll: це безперечна перемога

Один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя", депутат Верховної Ради Сергій Льовочкін вважає, що у партії ще багато роботи із захисту отриманого результату.

Про це Льовочкін сказав, коментуючи на брифінгу підсумки exit-poll.

"Це успіх. Це безперечна перемога", - сказав він.

"Нам потрібно зробити все, щоб захистити наш результат", - додав Льовочкін.

Лідер партії Юрій Бойко в свою чергу подякував виборцям за підтримку.

"Велике спасибі всім виборцям, які проголосували за мир", - сказав він.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, з ким партія може вести переговори про створення коаліції, Бойко не дав прямої відповіді, зазначивши, що "Опозиційна платформа" не буде в опозиції до українського народу і готова працювати з усіма політичними силами, що підтримують позицію партії.

Глава політради партії Віктор Медведчук також задоволений результатами, але зазначив, що він недостатньо задоволений отриманими exit-poll показниками.

Він розраховує, що партія за підсумками підрахунку голосів ще збільшить свій результат.

Медведчук також зазначив, що під час кампанії проти "Опозиційної платформи" було багато порушень, особливо з боку "Опозиційного блоку".

"Нічого їм з рук не зійде", - заявив він на адресу "Опозиційного блоку", який за результатами exit-poll не потрапляє в Раду.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами exit poll "Опозиційна платформа - За життя" посіла друге місце серед голосування за партійними списками, отримавши 11,5-12,9% голосів.