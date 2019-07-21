Льовочкін про результати exit poll: це безперечна перемога

Один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя", депутат Верховної Ради Сергій Льовочкін вважає, що у партії ще багато роботи із захисту отриманого результату.\r\nПро це Льовочкін сказав, коментуючи на брифінгу підсумки exit-poll.\r\n"Це успіх. Це безперечна перемога", - сказав він.\r\n"Нам потрібно зробити все, щоб захистити наш результат", - додав Льовочкін.\r\nЛідер партії Юрій Бойко в свою чергу подякував виборцям за підтримку.\r\n"Велике спасибі всім виборцям, які проголосували за мир", - сказав він.\r\nВодночас, відповідаючи на запитання журналістів, з ким партія може вести переговори про створення коаліції, Бойко не дав прямої відповіді, зазначивши, що "Опозиційна платформа" не буде в опозиції до українського народу і готова працювати з усіма політичними силами, що підтримують позицію партії.\r\nГлава політради партії Віктор Медведчук також задоволений результатами, але зазначив, що він недостатньо задоволений отриманими exit-poll показниками.\r\nВін розраховує, що партія за підсумками підрахунку голосів ще збільшить свій результат.\r\nМедведчук також зазначив, що під час кампанії проти "Опозиційної платформи" було багато порушень, особливо з боку "Опозиційного блоку".\r\n"Нічого їм з рук не зійде", - заявив він на адресу "Опозиційного блоку", який за результатами exit-poll не потрапляє в Раду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за результатами exit poll "Опозиційна платформа - За життя" посіла друге місце серед голосування за партійними списками, отримавши 11,5-12,9% голосів.