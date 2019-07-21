Поліція почала розслідувати спробу крадіжки бюлетенів на виборчій дільниці в Рівному

Поліція 21 липня ввечері почала розслідувати спробу крадіжки бюлетенів на виборчій дільниці в Рівному. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.\r\nВ поліцію звернулася голова виборчої дільниці по вулиці Миколи Негребецького та повідомила, що виборець намагається винести бюлетень з приміщення виборчої дільниці.\r\nЙого протиправним діям завадили члени комісії та повідомили поліцейським.\r\nПравопорушником виявився 42-річний житель.\r\nЗа фактом замаху на крадіжку виборчого бюлетеня розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 15 частини 1 статті 158-1 Кримінального кодексу України.\r\nСанкція статті передбачає штраф від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", в неділю, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори депутатів Верховної Ради.