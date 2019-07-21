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21 липня 2019, неділя, 20:48 13
Вибори 2019-07-21T21:10:02+03:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати спробу крадіжки бюлетенів на виборчій дільниці в Рівному

Поліція почала розслідувати спробу крадіжки бюлетенів на виборчій дільниці в Рівному

Поліція 21 липня ввечері почала розслідувати спробу крадіжки бюлетенів на виборчій дільниці в Рівному. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

В поліцію звернулася голова виборчої дільниці по вулиці Миколи Негребецького та повідомила, що виборець намагається винести бюлетень з приміщення виборчої дільниці.

Його протиправним діям завадили члени комісії та повідомили поліцейським.

Правопорушником виявився 42-річний житель.

За фактом замаху на крадіжку виборчого бюлетеня розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 15 частини 1 статті 158-1 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляли "Українські Новини", в неділю, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори депутатів Верховної Ради.

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