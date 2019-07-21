"Опора" заявляє про виявлення в день виборів агітматеріалів 12 кандидатів у депутати в 3 округах в Рівненській області

"Опора" заявляє про виявлення в день виборів агітматеріалів 12 кандидатів у депутати в 3 округах в Рівненській

Громадянська мережа "Опора" заявляє про виявлення в день виборів 21 липня на вулицях населених пунктів агітаційних матеріалів 12 кандидатів в депутати Верховної Ради в 3 округах в Рівненській області. Про це йдеться в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.

зокрема, на території округів № 152-154 виявлені агітаційні матеріали кандидатів в депутати Олександра Курсыка, Андрія Митюхина, Володимира Валявки, Євгенія Козакова, Володимира Цвіля, Віталія Ундира, Вікторія Щербачука, Олександра Аликсийчука, Олександра Дехтярчука, Ігоря Луценка, Володимира Ткачука та Владислава Сухляка.

"Опора" нароминает, що агітація в день голосування заборонена.

Як повідомляли Українські Новини, в неділю, 21 липня о 08:00 в Україні почалося голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.