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21 липня 2019, неділя, 20:02 11
Вибори 2019-07-21T21:05:28+03:00
Українські Новини
"Опора" заявляє про виявлення в день виборів агітматеріалів 12 кандидатів у депутати в 3 округах в Рівненській

"Опора" заявляє про виявлення в день виборів агітматеріалів 12 кандидатів у депутати в 3 округах в Рівненській області

Громадянська мережа "Опора" заявляє про виявлення в день виборів 21 липня на вулицях населених пунктів агітаційних матеріалів 12 кандидатів в депутати Верховної Ради в 3 округах в Рівненській області. Про це йдеться в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.

зокрема, на території округів № 152-154 виявлені агітаційні матеріали кандидатів в депутати Олександра Курсыка, Андрія Митюхина, Володимира Валявки, Євгенія Козакова, Володимира Цвіля, Віталія Ундира, Вікторія Щербачука, Олександра Аликсийчука, Олександра Дехтярчука, Ігоря Луценка, Володимира Ткачука та Владислава Сухляка.

"Опора" нароминает, що агітація в день голосування заборонена.

Як повідомляли Українські Новини, в неділю, 21 липня о 08:00 в Україні почалося голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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