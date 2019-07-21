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21 липня 2019, неділя, 19:59 11
Вибори 2019-07-21T21:05:36+03:00
Українські Новини
Виборець у Львівській області знищив 2 бюлетеня після прохання виборчкому поставити відмітку в кабінці для гол

Виборець у Львівській області знищив 2 бюлетеня після прохання виборчкому поставити відмітку в кабінці для голосування

Виборець на дільниці №461711 в окрузі №121 (Дрогобич, Львівська область) знищив 2 бюлетеня після прохання членів комісії поставити відмітку в кабінці для голосування. Про це йдеться в повідомленні громадянської мережі "Опора", передають Українські Новини.

"На ділянці №461711 у місті Дрогобич у 121-му виборчому окрузі виборець зіпсував обидва бюлетеня", - йдеться в ньому.

Члени дільничної виборчої комісії попросили його проголосувати в кабінці.

Проте він хотів волевиявитися в приміщенні, де працює комісія.

На знак протесту виборець пом'яв і порвав два бюлетені.

Після цього зник з виборчої дільниці.

Голова комісії звернулася в поліцію, щоб зафіксувати факт знищення бюлетенів.

На виборчу дільницю прибули поліцейські, вона надала пояснення правоохоронцям щодо інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, в неділю, 21 липня о 08:00 в Україні почалося голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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