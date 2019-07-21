Виборець у Львівській області знищив 2 бюлетеня після прохання виборчкому поставити відмітку в кабінці для голосування

Виборець на дільниці №461711 в окрузі №121 (Дрогобич, Львівська область) знищив 2 бюлетеня після прохання членів комісії поставити відмітку в кабінці для голосування. Про це йдеться в повідомленні громадянської мережі "Опора", передають Українські Новини.\r\n"На ділянці №461711 у місті Дрогобич у 121-му виборчому окрузі виборець зіпсував обидва бюлетеня", - йдеться в ньому.\r\nЧлени дільничної виборчої комісії попросили його проголосувати в кабінці.\r\nПроте він хотів волевиявитися в приміщенні, де працює комісія.\r\nНа знак протесту виборець пом'яв і порвав два бюлетені.\r\nПісля цього зник з виборчої дільниці.\r\nГолова комісії звернулася в поліцію, щоб зафіксувати факт знищення бюлетенів.\r\nНа виборчу дільницю прибули поліцейські, вона надала пояснення правоохоронцям щодо інциденту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в неділю, 21 липня о 08:00 в Україні почалося голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.