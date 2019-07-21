Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос

На виборчих дільницях міста Ананьїв Одеської області зафіксували порушення виборчого законодавства. У члена виборчої комісії виявили списки виборців, які отримали грошову винагороду за голос. Про це на особистих сторінках в ФБ повідомили кандидати у народні депутати від партії "Соціальна справедливість" Андрій Шлапак і Сергій Грицький.

"В Ананьїві на 4-й дільниці (номер 510008) у члена комісії виявлені списки виборців з зазначенням певних сум. На наше прохання пояснити, всі члени комісії почали кричати, що у них все законно", — повідомляє Сергій Грицький.

"138 округ. Правда життя поки тут незмінна. Ананьїв, маленьке містечко, де практично всі один одного знають і інформацію ніяк не приховаєш. Все місто шумить про те, що кандидати в народні депутати Фурсін та Полюганич скуповують голоси. Одна за 500 грн, інший слідом за 1000 грн. Як можна говорити про прозорий вибір, легітимність процесу і в принципі про любов до України?", — пише Андрій Шлапак. Кандидат в нардепи від "Соціальної справедливості" закликав українців не вдаватися до такого заробітку й голосувати щиро: "Голосуйте по совісті", — підсумував він.

На вимогу кандидатів від партії "Соціальна справедливість" члена комісії відсторонили від роботи. Також активісти написали заяву в поліцію і очікують кримінального провадження.