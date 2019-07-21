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  • На членів окружної комісії 94 округу тиснуть з Центрвиборчкому, щоб замінити склад ДВК, - ЗМІ
21 липня 2019, неділя, 15:05 436
Політика 2019-07-21T16:15:02+03:00
Українські Новини
На членів окружної комісії 94 округу тиснуть з Центрвиборчкому, щоб замінити склад ДВК, - ЗМІ

На членів окружної комісії 94 округу тиснуть з Центрвиборчкому, щоб замінити склад ДВК, - ЗМІ

Куратор ЦВК Олег Конопольський чинить тиск на окружну виборчу комісію 94 округу, щоб вона проголосувала за подання від партії "Самопоміч" щодо заміни членів дільничних комісій на своїх представників. Про це пише "Столичний регіон".

Подання від "Самопомочі" є підробленим документом. Така заява пролунала від голови штабу "Самопомочі" нардепа Олега Лаврика під час засідання ОВК. Окружна виборча комісія 94 округу, розглянувши це питання, одноголосно вирішила звернутися до правоохоронців із вимогою перевірити це подання на предмет достовірності.

Без перевірки правоохоронцями достовірності цього подання ОВК не може змінювати членів дільничних комісій. Однак уже зараз членам ОВК 94 округу надходять телефонні вказівки з вимогою змінити склад дільничних комісій округу в інтересах кандидата від "Самопомочі". Зокрема, заступник голови ЦВК Олег Конопольський особисто телефонує членам ОВК, погрожуючи за невиконання вказівки 157 статтею Кримінального Кодексу.

Заступник голови окружної виборчої комісії Микола Бунякін говорить, що роботу окружної та частини дільничних комісій намагаються зірвати, а членів комісії доводять до нервового зриву, погрожуючи кримінальними справами і переслідуваннями з боку преси.

У розпорядженні видання опинився запис розмови заступника голови ЦВК Олега Конопольського з одним із членів окружної комісії:

"Зараз всі члени вашої комісії отримують таку телефонограму. Я її особисто передаю. Рішення таке прийнято в ЦВК. Прийнято постанову, за якою зобов’язані сьогодні прийняти рішення з приводу подання політичної партії "Самопоміч" по заміні членів дільничних виборчих комісій. Якщо не буде прийнято таке рішення, ЦВК розглядає це як бездіяльність комісії. Буде прийнято рішення про розпуск комісії сьогодні і подання до правоохоронних органів відповідного повідомлення про порушення кримінальної справи за статтею 157 Кримінального Кодексу України", – заявив Олег Конопольський у телефонній розмові.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, в Україні відбуваються дострокові вибори до Верховної Ради України. Виборці мають право проголосувати за список кандидатів від політичних партій та за кандидатів у народні депутати в одномандатних округах.

94-й одномандатний виборчий округ включає міста Васильків, Обухів та Васильківський і Обухівський райони Київської області. За депутатський мандат у ньому борються 42 кандидати.
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