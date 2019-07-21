Поплавський заявив, що віддав свій голос "за мир та відродження українського села"

В Україні тривають дочасні парламентські вибори. Деякі відомі політики уже встигли проголосувати, зокрема лідер “Аграрної партії” Михайло Поплавський.\r\nВін голосував на 212 виборчій дільниці що в Дарницькому районі. На дільницю прибув о 10 ранку в хорошому настрої. \r\nПід об’єктивами телекамер лідер політсили взяв бюлетені та зайшов у кабінку для таємного голосування. Потім вийшов до журналістів зазначивши що проголосував за мир, майбутнє України та відродження українського села. \r\nВід нового парламенту очікує професіоналізму.\r\n"Я вірю що молодість із досвідом дасть хороший результат в парламенті України", - зазначив Михайло Поплавський. Також закликав усіх українців не бути байдужими до долі країни, прийти на вибори та проголосувати.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПубликация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail) 21 Июл 2019 в 3:20 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n