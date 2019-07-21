ОВК грубо порушує закон у 107 окрузі, - кандидат Олег Зеленський

Окружна виборча комісія порушує виборче законодавство України, заявляє кандидат в народні депутати по мажоритарному округу №107 у Луганській області. Кандидат Олег Зеленський подав скаргу до Центральної виборчої комісії на дії Окружної комісії округу №107 в Луганській області, куди входять міста Лисичанськ, Попасна, Новодружеськ та Привілля. Він оскаржує постанову №56 від 20.07.2019.

Олег Зеленський стверджує, що 20 липня о 6:00 ранку подав до Окружної виборчої комісії подання про заміну членів дільничної виборчої комісії. Його подання зареєстрував секретар ОВК Чумак О.В. за вхідним №468 від 20.07.2019р. Після цього, кандидат Олег Зеленський поїхав до Києва, щоб особисто подати в ЦВК документи на зміну довіреної особи.

Того ж дня, 20.07., близько 12:00, невідомими особами від імені кандидата Олега Зеленського було подано до Окружної виборчої комісії округу №107 "подання про заміну членів дільничної виборчої комісії" з підробленим підписом кандидата Олега Зеленського, з метою спотворити зміст оригінального подання, зареєстрованого о 6:00 та поданого самим Олегом Зеленським.

Про факт підробки та реєстрації фіктивного подання стало відомо самому кандидату. Він зателефонував з Києва голові ОВК №107 Макогону М.О. та проінформував, що нікого не уповноважував на такі дії. Голова ОВК №107 Макогон М.О. проігнорував дзвінок кандидата Олега Зеленського, та прийняв "липові" документи.

У розгляді справжнього подання кандидата Олега Зеленського була зроблена перерва близько 19:00 з формулюванням: необхідно усунути "ВИЯВЛЕНІ НЕДОЛІКИ", бо копії документів членів дільничних виборчих комісій від Олега Зеленського були завірені написом "ксерокопія", а не "сканкопія"! Перерва, а точніше, затягування розгляду питання тривало до 23:00 20.07.19. Копії документів були виправлені та подані по ОВК №107.

Розпочавши розгляд справжнього подання кандидата Олега Зеленського та маючи на руках виправлені копії документів членів дільничних виборчих комісій лише о 23:55, ОВК прийняла постанову №56 – про відмову в реєстрації змін до складу дільничних виборчих комісій, поданих від кандидата Олега Зеленського.

Таким чином, стверджує кандидат в депутати, ОВК №107 округу порушила норми ст. 37 Закону України "Про вибори народних депутатів України" та п. 1.3 Постанови ЦВК від 18.04.2013р. №81 "Про роз’яснення щодо порядку внесення змін до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України".