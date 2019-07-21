Льовочкін переконаний, що люди проголосують за мир

Війна відбирає майбутнє в українців, тому кожен повинен проголосувати проти неї. Про це заявив журналістам народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Сергій Льовочкін після голосування на виборчій дільниці, інформує портал zagittya.com.ua.

"Я сьогодні прийшов голосувати за мир. Я голосував не просто за мир, я голосував проти війни. Бо війна відбирає майбутнє у українських дітей, війна виштовхує мільйони українців працювати за кордоном. І тому я переконаний, що сьогодні кожен українець повинен проголосувати проти війни, проголосувати за мир. Важливо, щоб люди підтримали мир, підтримали розвиток, підтримали майбутнє ефективної, сильної і єдиної України. Переконаний, що так все і станеться", – заявив Сергій Льовочкін.

Політик також розповів про першочергові плани Опозиційної платформи – За життя у новому парламенті.

"Наші перші законопроекти, безумовно, будуть стосуватися мирних ініціатив і імплементації Мінських угод. Друге – у нас масштабний реформаторський пакет щодо економіки, створення робочих місць, соціального забезпечення громадян, підвищення зарплат і пенсій. Це великий професійний пакет, підготовлений нашою партією, який, поза сумнівами, буде реалізований у новій Верховній Раді. Ми сподіваємося, що отримаємо підтримку людей, і, в свою чергу, рішення, прийняті за нашими законопроектами, дадуть людям зрозуміти, що вони не даремно за нас голосували", – сказав він.

Також народний депутат прокоментував хід кампанії з виборів Верховної Ради.

"Це була брудна кампанія. Ми бачили величезну кількість чорного піару проти нашої партії, в деяких місцях зіткнулися з адміністративним тиском з боку місцевої влади. Переконаний, що тих, хто це робив, сьогодні покарають виборці", – резюмував Сергій Льовочкін.