Сергій Рибалка закликав СБУ, МВС і ЦВК зупинити фальсифікації в 107 виборчому окрузі

Народний депутат Сергій Рибалка написав депутатське звернення голові СБУ Василю Грицаку, главі МВС Арсену Авакову, голові ЦВК Тетяні Сліпачук і голові Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталію Комарницькому з проханням втрутитися в ситуацію, яка склалася в 107 виборчому окрузі Луганській області.

За словами народного депутата і кандидата в народні депутати, ним були отримані відомості, що напередодні дня голосування були здійснені заміни багатьох членів окружної виборчої комісії по № 107 округу.

"За наявною у мене інформацією всі ці нові члени окружної комісії можуть контролюватися одним з кандидатів в депутати з цього округу". Сергій Рибалка повідомив, що цими новими членами окружної комісії "відбуваються наполегливі спроби замінити системного адміністратора, який відповідає за передачу інформації і результатів виборів до сервера ЦВК", - йдеться у зверненні Сергія Рибалки.

Пізніше народний депутат також повідомив, що системного адміністратора все-таки вдалося замінити.

Сергій Рибалка попросив керівників правоохоронних органів і Центральну виборчу комісію негайно втрутитися в ситуацію, яка в даний час сталася в окружній комісії по №107 округу для запобігання фальсифікації результатів волевиявлення виборців.