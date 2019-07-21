підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
21 липня 2019, неділя, 11:49 372 Документ
Вибори 2019-07-21T12:45:02+03:00
Українські Новини
Сергій Рибалка закликав СБУ, МВС і ЦВК зупинити фальсифікації в 107 виборчому окрузі

Сергій Рибалка закликав СБУ, МВС і ЦВК зупинити фальсифікації в 107 виборчому окрузі

Народний депутат Сергій Рибалка написав депутатське звернення голові СБУ Василю Грицаку, главі МВС Арсену Авакову, голові ЦВК Тетяні Сліпачук і голові Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталію Комарницькому з проханням втрутитися в ситуацію, яка склалася в 107 виборчому окрузі Луганській області.

За словами народного депутата і кандидата в народні депутати, ним були отримані відомості, що напередодні дня голосування були здійснені заміни багатьох членів окружної виборчої комісії по № 107 округу.

"За наявною у мене інформацією всі ці нові члени окружної комісії можуть контролюватися одним з кандидатів в депутати з цього округу". Сергій Рибалка повідомив, що цими новими членами окружної комісії "відбуваються наполегливі спроби замінити системного адміністратора, який відповідає за передачу інформації і результатів виборів до сервера ЦВК", - йдеться у зверненні Сергія Рибалки.

Пізніше народний депутат також повідомив, що системного адміністратора все-таки вдалося замінити.

Сергій Рибалка попросив керівників правоохоронних органів і Центральну виборчу комісію негайно втрутитися в ситуацію, яка в даний час сталася в окружній комісії по №107 округу для запобігання фальсифікації результатів волевиявлення виборців.

Більше новин про: ЦВК України Сергій Рибалка Вибори до Верховної Ради

Архів
Новини
Володимир Зеленський. Скріншот: АП/Facebook
Зеленський проголосував на виборах Ради 12:46
Парубій прийшов голосувати і забув вдома паспорт 12:33
На виборах Ради проголосували 13,61% виборців у 5 з 199 округів 12:23
Біля Африки загорівся український корабель: зник моряк 11:52
Сергій Рибалка закликав СБУ, МВС і ЦВК зупинити фальсифікації в 107 виборчому окрузі 11:49 Документ
більше новин
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
Зеленський готовий повернути Росії Вишинського за Олега Сенцова 15:23
Зеленський може почати наступ на Донбасі, – радник президента 20:45
Бойко і Рабінович закликають голосувати за мир 13:31
На кандидата в депутати Сергія Рибалку чинять тиск, силовики намагаються тиснути на бізнес, - адвокат 16:17
більше новин
Неприємна процедура: Члени Офісу Президента не планують публікувати декларації 19:08
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
Національний експертно-будівельний альянс запрошує провідні кадри до розробки та втілення проектів з реконструкції країни, - Віктор Лещинський 17:16
Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький
Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом 20:10
Суди Люксембургу та Амстердама відхилили апеляцію "Газпрому" в суперечці з "Нафтогазом" 14:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok