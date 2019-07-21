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21 липня 2019, неділя, 11:08 17
Верховна Рада і партії 2019-07-21T11:45:02+03:00
Українські Новини
КВУ заявляє про відсутність інформплакатів партій на виборчій дільниці в Рівненській області

КВУ заявляє про відсутність інформплакатів партій на виборчій дільниці в Рівненській області

Комітет виборців України заявляє про відсутність інформаційних плакатів партій на виборчій дільниці N560671 у окрузі N 153 в Рівненській області. Про це йдеться в повідомленні Рівненської обласної організації Комітету виборців України, передають Українські Новини.

"У Рівненській області в с. Карпилівка Рівненського району (округ 153, ділянка 560671) на ділянці взагалі немає інформаційних плакатів партій", - йдеться в повідомленні.

За даними КВУ, члени комісії кажуть, що їм їх не видали.

На цій же ділянці спостерігач КВУ став свідком ситуації, коли на столом видає бюлетені один член комісії замість двох, як це передбачено законом.

На його питання, чому так відбувається, члени комісії пояснили, що інші "пішли пити каву".

Як повідомляли "Українські Новини", в неділю, 21 липня, 08:00 в Україні почалося голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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