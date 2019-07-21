На 100 окрузі Кіровоградської області військові демонструють заповнені бюлетені керівництву, - Мурдий

На 249 дільниці (розташована в дитячому садку "Веселка") села Аджамка Кіровоградської області (100 виборчий округ) військові після голосування демонструють свої бюлетені командуванню. Про це з посиланням на очевидців та спостерігачів на сторінці в Facebook повідомив кандидат в народні депутати від "Слуги народу" Ігор Мурдий. \r\nЗа його словами, на ділянку прибуло два автобуси військових для голосування.\r\n\r\n"У с. Аджамка. На 249 ділянку прибуло для голосування два автобуса військових. І один з командирів заборонив представнику компанії, яка проводять екзит-пол, спілкуватися з військовими і порадив взагалі "забути про цю ділянку".\r\nПоліцію викликали. Юристи працюють.\r\n"ОПОРА Кропивницький" прошу зафіксувати, в тому числі і те, що військові після голосування демонструють бюлетені своєму керівництву", - написав Мурдий.\r\nВін також зазначив, що зараз всі порушення фіксують спостерігачі.\r\nНагадаємо, раніше Ігор Мурдий анонсував проведення екзит-полу на 100 окрузі з метою недопущення фальсифікації результатів голосування виборців.