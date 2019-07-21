На 100 окрузі Кіровоградської області військові демонструють заповнені бюлетені керівництву, - Мурдий

На 249 дільниці (розташована в дитячому садку "Веселка") села Аджамка Кіровоградської області (100 виборчий округ) військові після голосування демонструють свої бюлетені командуванню. Про це з посиланням на очевидців та спостерігачів на сторінці в Facebook повідомив кандидат в народні депутати від "Слуги народу" Ігор Мурдий.

За його словами, на ділянку прибуло два автобуси військових для голосування.

"У с. Аджамка. На 249 ділянку прибуло для голосування два автобуса військових. І один з командирів заборонив представнику компанії, яка проводять екзит-пол, спілкуватися з військовими і порадив взагалі "забути про цю ділянку".

Поліцію викликали. Юристи працюють.

"ОПОРА Кропивницький" прошу зафіксувати, в тому числі і те, що військові після голосування демонструють бюлетені своєму керівництву", - написав Мурдий.

Він також зазначив, що зараз всі порушення фіксують спостерігачі.

Нагадаємо, раніше Ігор Мурдий анонсував проведення екзит-полу на 100 окрузі з метою недопущення фальсифікації результатів голосування виборців.