підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
21 липня 2019, неділя, 11:09 378
Вибори 2019-07-21T12:45:02+03:00
Українські Новини
На 100 окрузі Кіровоградської області військові демонструють заповнені бюлетені керівництву, - Мурдий

На 100 окрузі Кіровоградської області військові демонструють заповнені бюлетені керівництву, - Мурдий

На 249 дільниці (розташована в дитячому садку "Веселка") села Аджамка Кіровоградської області (100 виборчий округ) військові після голосування демонструють свої бюлетені командуванню. Про це з посиланням на очевидців та спостерігачів на сторінці в Facebook повідомив кандидат в народні депутати від "Слуги народу" Ігор Мурдий. 

За його словами, на ділянку прибуло два автобуси військових для голосування.

"У с. Аджамка. На 249 ділянку прибуло для голосування два автобуса військових. І один з командирів заборонив представнику компанії, яка проводять екзит-пол, спілкуватися з військовими і порадив взагалі "забути про цю ділянку".

Поліцію викликали. Юристи працюють.

"ОПОРА Кропивницький" прошу зафіксувати, в тому числі і те, що військові після голосування демонструють бюлетені своєму керівництву", - написав Мурдий.

Він також зазначив, що зараз всі порушення фіксують спостерігачі.

Нагадаємо, раніше Ігор Мурдий анонсував проведення екзит-полу на 100 окрузі з метою недопущення фальсифікації результатів голосування виборців.

Більше новин про: Парламентські вибори Ігор Мурдий

Архів
Новини
Володимир Зеленський. Скріншот: АП/Facebook
Зеленський проголосував на виборах Ради 12:46
Парубій прийшов голосувати і забув вдома паспорт 12:33
На виборах Ради проголосували 13,61% виборців у 5 з 199 округів 12:23
Біля Африки загорівся український корабель: зник моряк 11:52
Сергій Рибалка закликав СБУ, МВС і ЦВК зупинити фальсифікації в 107 виборчому окрузі 11:49 Документ
більше новин
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
Зеленський готовий повернути Росії Вишинського за Олега Сенцова 15:23
Зеленський може почати наступ на Донбасі, – радник президента 20:45
Бойко і Рабінович закликають голосувати за мир 13:31
На кандидата в депутати Сергія Рибалку чинять тиск, силовики намагаються тиснути на бізнес, - адвокат 16:17
більше новин
Неприємна процедура: Члени Офісу Президента не планують публікувати декларації 19:08
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
Національний експертно-будівельний альянс запрошує провідні кадри до розробки та втілення проектів з реконструкції країни, - Віктор Лещинський 17:16
Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький
Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом 20:10
Суди Люксембургу та Амстердама відхилили апеляцію "Газпрому" в суперечці з "Нафтогазом" 14:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok