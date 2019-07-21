Бойко проголосував за мир

Юрій Бойко одним з перших проголосував на виборчій дільниці в селі Іванковичі Васильківського району Київської області, інформує портал zagittya.com.ua.

Опозиційний політик підкреслив, що проголосував за мир і повернення нормального життя в країну.

"Я прийшов на виборчу дільницю віддати голос за мир, за життя. Тисячі людей, з якими я спілкувався в ході поїздок регіонами, дали наказ: зупиніть війну, зупиніть тарифне свавылля, зробіть нормальним людське життя, поверніть спокійну, стабільну і добру Україну. Я впевнений, що ми це зробимо, оскільки цього хочуть мільйони людей по всій країні", – сказав він.

"Я переконаний, що в Україні все буде добре, закінчиться епоха радикалізму, безправ'я, знущань над людьми", – підкреслив Юрій Бойко.

Політик також поділився з журналістами планами на день.

"Зараз я як зазвичай поїду грати в футбол, а потім – в штаб, де буду стежити за ходом виборів і за чесністю виборчого процесу", – зазначив він.