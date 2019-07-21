Депутат Купрій звернувся до президента Зеленського із закликом зупинити фальсифікацію виборів на Луганщині

Народний депутат України Віталій Купрій звернувся до Президента України Володимира Зеленського з приводу масових спроб фальсифікацій, тиску та порушень на виборчий процес на 107 окрузі в Луганській області. На своїй сторінці у Facebook він заявив про махінації в окружній виборчій комісії. Віталій Купрій попросив Президента України втрутитись, звернувшись до ЦВК, для термінового розпуску та формування нового складу ОВК по 107 округу для гарантування законності виборчого процесу.

"Вибори народних депутатів України на Луганщині поступово перетворюються у фарс. Ми бачимо масовий підкуп населення грошима і цукром, застосування брудних піар-технологій і незаконної агітпродукції, звезення сотень молодих людей спортивної статури для залякування кандидатів і виборців тощо. Криміналітет рветься до влади і не зупиняється ні перед чим!" - написав Віталій Купрій.

Він заявив, що був свідком тривожних подій. «На початку виборчого процесу на 107 окрузі штаб кандидата у народні депутати України Олександра Сухова вирішив виставити проти кандидата від партії "Слуга народу" технічного кандидата Олега Зеленського. Переслідувалось дві цілі. Знизити рейтинг пропрезидентського кандидата і завести у виборчі комісії своїх членів, робота яких оплачується кримінальними грошима. Проте під час виборів Олег Зеленський змінив свою думку, вирішив не брати участь у фальсифікаціях і подав до Окружної виборчої комісії подання на заміну 34 членів дільничних виборчих комісій. Проте, за словами Віталія Купрія, голова ОВК Михайло Макогон без пояснення причин довіреній особі кандидата Зеленського в порушення вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України" намагався одразу ж поставити на голосування питання про відхилення цього подання.

"Як з'ясувалось, причини для порушення виборчого права кандидата на заміну членів ДВК відсутні! Голова ОВК Михайло Макогон вказав на те, що деякі сторінки ксерокопій паспортів були неякісними, або їх розмір не відповідав реальним. Вважаю такі зауваження формальними і абсурдними. Адже згідно поданих документів було легко встановити особу людини. А секретар ОВК навіть заявила про упередженість ОВК, адже з самого початку виборчого процесу і до вчорашнього дня жодне подання не розглядалось так ретельно і всі документи приймались швидко та без зауважень", - написав Віталий Купрій.

В результаті, за його словами, в присутності представників ОБСЄ по заздалегідь спланованому сценарію, через брак голосів, ОВК безпідставно не затвердила подання кандидата Олега Зеленського про заміну 34-х членів ДВК.

"Прошу Вас негайно втрутитись у ситуацію, звернувшись до ЦВК з метою розпуску ОВК 107го виборчого округу, а також до правоохоронних органів (у тому числі СБУ) з метою гарантування законності виборчого процесу і дотримання прав його учасників. Зло, яке зараз розповсюджується як чума на Луганщині, має бути покаране!" - заявив Віталій Купрій.