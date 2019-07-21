До дня металурга "Метінвест" відкрив дорогу в Запоріжжі, - ЗМІ

Група "Метінвест" в Запоріжжі завершила будівництво нової дороги Північне шосе, що з'єднує Заводський район з центром міста, повідомляє портал minprom.ua.

Автомагістраль повністю відповідає сучасним стандартам будівництва та сертифікована Державною архітектурно-будівельною інспекцією.

Північне шосе побудовано без залучення бюджетних ресурсів, на проект було направлено 220 млн грн. власних коштів групи "Метінвест" і комбінату "Запоріжсталь".

В рамках проекту побудована чотирьохсмугова автомагістраль замість колишньої двосмугової дороги, що дозволило вдвічі збільшити пропускну спроможність шосе - більш ніж до 16 тис. машин на добу.

З метою забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху, між зустрічними смугами і по узбіччях дороги встановлені бар'єрні огорожі. З цією ж метою велосипедна доріжка винесена за проїжджу частину і облаштована уздовж пішохідної зони.

Якісне освітлення дороги забезпечують енергоефективні LED-ліхтарі. Також комбінат встановить 4 зупиночних комплекси - по 2 в кожному напрямку.

Надалі "Запоріжсталь" планує виконати рекультивацію відвалів уздовж дороги для зниження цвітіння, висадити почвозакріплюючих рослин і молодих саджанців дерев.

Будівництво дороги виконано в рамках реалізації проекту з екологічної модернізації сталеплавильного виробництва "Запоріжсталі" з подальшим будівництвом киснево-конвертерного цеху.

"Північне шосе - це дорога до нового, ще більш безпечного для екології киснево-конвертерному цеху, який буде зведений в Запоріжжі. Група виконує взяті на себе зобов'язання і продовжує інвестувати в екологічну модернізацію комбінату "Запоріжсталь". Це будівництво - ще один приклад відповідального ставлення групи "Метінвест" до навколишнього середовища", - підкреслив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.