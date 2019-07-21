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  • Депутат Сергій Рибалка звернувся до Зеленського і Авакова з вимогою припинити фальсифікації на виборах у Лисичанську
21 липня 2019, неділя, 10:39 347
Вибори 2019-07-21T13:00:04+03:00
Українські Новини
Депутат Сергій Рибалка звернувся до Зеленського і Авакова з вимогою припинити фальсифікації на виборах у Лисич

Депутат Сергій Рибалка звернувся до Зеленського і Авакова з вимогою припинити фальсифікації на виборах у Лисичанську

Кандидат в народні депутати України по 107 мажоритарному окрузі в Луганській області Сергій Рибалка в прямому включенні на телеканалі "НАШ" звернувся до президента України Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням забезпечити вільне волевиявлення громадян на позачергових виборах до Верховної Ради України:

Народний депутат повідомив, що до нього звернувся один з кандидатів з тим, що до окружної виборчої комісії подали кандидатів на члени дільничних комісій з його сфальшованим підписом. Натоміть справжнє подання було відхилено без будь-яких законних підстав.

"Звертаюся до президента Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням забезпечити вільне волевиявлення та забезпечити правопорядок. 107 округ – один з найскандальніших в країні. Тут є три клони з прізвищем Рибалка, звозилися тітушки, щоб зривати масові заходи та спробувати блокувати роботу моєї команди. Багато дивних речей відбувається в ОВК (окружна виборча комісія)", - наголосив Сергій Рибалка.

Зазначимо, що проти Сергія Рибалка на 107 окрузі дійсно велася масова брудна кампанія, з метою знизити його рейтинг. На окрузі зареєстровано три кандидати прізвищем Рибалка, щоб відтягнути голоси під час голосування, розповсюджувалися фальшиві газети та контрагітаційні матеріали з негативною інформацією про Сергія Рибалка, зафіксовані факти масового звезення на округ кримінальних елементів, з метою дестабілізації ситуації. Також на окрузі неодноразово фіксувалися спроби підкупу виборців зі сторони одного з кандидатів за допомогою роздачі цукру, грошей та соціальних карток для жителів Лисичанська, Попасної, Новодружеська та Привілля. По цих фактах поліція відкрила кримінальні провадження.

"Наша команда спільно зі спостерігачами, журналістами слідкуватиме за ходом виборів та підрахунком голосів у протоколах. Ми за чесні вибори!", - підкреслив Сергій Рибалка під час прямого включення на телеканалі "НАШ".

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