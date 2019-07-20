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20 липня 2019, субота, 15:10 13
Події 2019-07-20T17:15:01+03:00
Українські Новини
Жінка загинула під колесами вантажівки на Одещині

Жінка загинула під колесами вантажівки на Одещині

Місце події.
Місце події.

На центральній вулиці Подільська (Одеська область) опівдні 20 липня жінку на смерть збила вантажівка.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції Одеської області, передають Українські Новини.

"Під колесами вантажівки опинилася жінка, яка перетинала проїжджу частину дороги. Від отриманих травм потерпіла загинула миттєво", - сказано в повідомленні.

Зараз поліцейськими встановлюється особа загиблої, водій перевіряється на алкогольне сп'яніння, опитуються свідки трагедії.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі українець загинув під колесами вантажівки.

Також жінка впала з мопеда та її переїхала вантажівка під Києвом.

Раніше військовий загинув в результаті наїзду поїзда у Львівській області.

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