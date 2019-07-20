Жінка загинула під колесами вантажівки на Одещині

На центральній вулиці Подільська (Одеська область) опівдні 20 липня жінку на смерть збила вантажівка.\r\nПро це йдеться в повідомленні Національної поліції Одеської області, передають Українські Новини.\r\n"Під колесами вантажівки опинилася жінка, яка перетинала проїжджу частину дороги. Від отриманих травм потерпіла загинула миттєво", - сказано в повідомленні.\r\nЗараз поліцейськими встановлюється особа загиблої, водій перевіряється на алкогольне сп'яніння, опитуються свідки трагедії.\r\nВирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Польщі українець загинув під колесами вантажівки.\r\nТакож жінка впала з мопеда та її переїхала вантажівка під Києвом.\r\nРаніше військовий загинув в результаті наїзду поїзда у Львівській області.