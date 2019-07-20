Експерти НАТО приїхали в зону ООС

Експерти НАТО зі стратегічних комунікацій відвідала з робочим візитом район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу ОСС в суботу, 20 липня

"В Приазов'ї група експертів в галузі стратегічних комунікацій з країн НАТО вивчала досвід і нові підходи, які застосовуються Збройними силами України, органами місцевої влади і структурами сектору оборони і безпеки в напрямках реалізації стратегічних комунікацій у районі проведення ООС", – відзначили в штабі.

Іноземні гості ознайомилися з політикою безпеки в районі лінії розмежування.

"Особливу увагу було зосереджено на освітньому, культурному та гуманітарному аспектах стратегічних комунікацій Об'єднаних сил. Зокрема, на створенні умов для ознайомлення місцевих жителів з новинками українського кіномистецтва, театру, музики, популяризації медіаосвіти серед дітей та юнацтва, на надання гуманітарної допомоги", – відзначили в штабі ООС.

Експерти НАТО цікавилися, які кроки роблять відповідні структурні підрозділи ООС по відновленню соціально важливої інфраструктури, надання ефективної медичної допомоги людям в прифронтових районах, забезпечення дозвілля та створення умов для відпочинку дітей.

Також раніше повідомлялося, що Україна може стати наступним членом НАТО після Македонії, - посол при альянсі.

Раніше НАТО визнало прагнення України вступити в альянс.