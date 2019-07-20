США планують операцію на Близькому Сході: Іран назвав це марним

Центральне командування США розробляє міжнародну операцію Страж, щоб забезпечити безпеку морських шляхів на Близькому Сході. Про це йдеться в заяві відомства, поширеному в п'ятницю, 19 липня. Метою операції "є сприяння стабільності на море, забезпечення безпечного проходу і зниження напруженості в міжнародних водах по всьому Аравійському затоки, Ормузькій протоці, протоку Баб-ель-Мандеб і Оманскій затоці". Як заявили в штабі, США будуть координувати свої дії в рамках операції Страж із союзниками, щоб "забезпечити свободу судноплавства в регіоні і захистити життєво важливі морські шляхи". Планується, що кораблі країн-учасниць операції, які ходять під її прапором, зможуть розраховувати на "супровід" при навігації і "користуватися перевагами" співпраці для взаємної координації.

Рішення США відправити американських військових в Саудівську Аравію є "символічним і марним кроком". Про це сказав глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф, повідомило напередодні Анадолу.

"Безпека в нашому регіоні не можна забезпечити ззовні. Країни регіону повинні самі забезпечувати свою безпеку за допомогою співробітництва та регіональної інтеграції", – сказав Зариф.

Глава іранського Мзс також звинуватив США в постачаннях зброї терористам в регіоні, в тому числі в Сирії.

Нагадаємо, раніше в Тегерані і ряді інших міст Ірану в неділю, 4 листопада, пройшли масові демонстрації проти Сполучених Штатів.

22 вересня в Ірані стався теракт на військовому параді. Невідомі відкрили стрілянину в місті Ахваз на заході Ірану.

В результаті теракту загинули 25 осіб, в тому числі 12 солдатів, а також цивільні особи, які спостерігали за парадом, включаючи чотирирічну дівчинку.