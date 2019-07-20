У Києві проходить акція "Хто вбив Павла Шеремета"

У Києві проходить акція до третьої річниці вбивства журналіста Павла Шеремета "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

Захід проходить на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де 20 липня 2016 року підірвали автомобіль журналіста. Про це повідомляє "Українська правда".

Участь в акції, яка розпочалася о 8:00, взяли участь тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, народні депутати і колеги Шеремета. Також 20 липня акція пам'яті пройде на Північному кладовищі під Мінськом.

За 3 роки по вбивству Павла Шеремета його друзі і колеги знову зустрічаються на розі вулиць Хмельницького і Франка, де підірвали автівку журналіста pic.twitter.com/Mn7tTO68vq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2019

"Українська правда" також підвела підсумки трирічного розслідування.

"... Запит був направлений нещодавно в Офіс вже нового президента Володимира Зеленського. Він про вбивство майже не згадував, обіцянок не роздавав. Але під час передвиборних дебатів з попередником докірливо зачитав йому "питання з мережі". Серед них був і такий: "Чому паліїв магазину "Рошен" знайшли за 4 години, а паліїв військових складів і підривників машини Шеремета не можуть знайти кілька років?".

Ми попросили розповісти, чи звітували перед Зеленським з розслідування, чи звертався він в поліцію з вимогою про звіт і чи планує взагалі це робити.

В даний час УП очікує повноцінної відповіді на кілька різних запитів в Офіс президента: терміни давно минули, а за офіційним телефонами відомства знайти відповідальних осіб складно. Але на питання у справі Шеремета у Зеленського відреагували швидко.

У відповіді лише коротко зазначили, що Офіс президента планує "найближчим часом" надіслати в поліцію офіційні запити про хід розслідування. Повідомити деталі пообіцяли після отримання відповідей.

Через три дні після цього Офіс надіслав ще один відповідь і запевнив, що справа на контролі глави держави:

"Президентом України В. Зеленським заслухано звіт міністра внутрішніх справ України А. Авакова про хід досудового розслідування ... Офісом президента України до Нацполіції направлено запит щодо здійснення аналізу стану розслідування".

У Нацполиции розповіли, що з минулого річниці вбивства допитали понад 200 осіб, що отримали понад 100 доступів до речей і документів, провели 13 експертиз, наклали 3 арешту на інформацію й направили два доручення про проведення слідчих дій у США і Швеції.

Як і рік тому, ми запитали, чи допитали слідчі власників і користувачів двох автомобілів, на які звернули увагу журналісти. Минулого разу це питання залишилося без відповіді, тепер поліція запевнила, що допити були. Крім того, з колишнім співробітником СБУ провели слідчий експеримент.

Про хід розслідування поліція також повідомив Офіс президента. Правоохоронці зробили це в той самий день, коли надіслали відповідь на запит, 19 липня... "

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета істотно звузився.

20 липня 2016 року автомобіль, в якому їхав Шеремет, був підірваний в центрі Києва.