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20 липня 2019, субота, 09:26 36
Політика 2019-07-20T12:15:01+03:00
Українські Новини
Видовищний перший трейлер "Відьмака" від Netflix з'явився в мережі

Видовищний перший трейлер "Відьмака" від Netflix з'явився в мережі

Платформа Netflix опублікувала перший тизер серіалу "Відьмак". У двохвилинному ролику, який розміщений на офіційному YouTube-каналі сервісу, творці показали основних героїв першого сезону шоу.

У ролику можна побачити всіх трьох головних героїв дебютного сезону телешоу – відьмака Геральта з Ривії, у виконанні Генрі Кавілла, чарівницю Йенніфер, яку відіграє Аня Чалотра, і принцесу Цири, ця роль дісталася Фрейї Аллан. Крім того, в кадрі з'являються Міанна Берінг в образі чарівниці Тіссаї де Вріе, Адам Леві, виконуючий роль друїда Мишовура, Ройс Пирресон, грає чародія Істредда, Анна Шаффер в образі чарівниці Трісс Мерігольд і Джоді Мей в ролі королеви Каланте.

Слоган до трейлера говорить "Найгірші монстри — ті, яких ми створюємо". Також з ролика можна дізнатися про магічні здібності деяких персонажів. Також показано академія магії на острові Таннед, ліс Брокилон і королівський палац Цинтри.

Нагадаємо, стала відома дата початку зйомок довгоочікуваної фентезі-саги "Відьмак" від Netflix.

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