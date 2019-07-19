Вибори під загрозою: працівники ОВК на 207 окрузі поскаржились на незаконні обшуки, - ЗМІ

Представники Корюківського відділення поліції в Чернігівській області провели обшук в приміщенні окружної виборчої комісії (ОВК) 207 округу без дозволу слідчого суду, що прямо заборонено Конституцією України, повідомляє "Апостроф".\r\nУ ході незаконного обшуку працівники поліції пошкодили пломби на сервері ОВК, внаслідок чого система "Вибори" зупинила свою роботу.\r\nЯк повідомляють співробітники ОВК, візит поліції відбувся ввечері 18 липня,після 21:00. І до 1:00 ночі члени та співробітники комісії були заблоковані в приміщенні.\r\nЗа словами заступника голови ОВК Владислав Опанасик, корюківські правоохоронці не вперше під різними приводами намагаються незаконно втрутитися в роботу ОВК.\r\n"На цей раз формальним приводом стала установка в приміщенні ОВК камер відеоспостереження, які були демонтовані та забрані. Свої дії поліція пояснити не могла, а необхідне судове рішення для таких дій з її сторони було відсутнє", - повідомив Опанасик.\r\nГолова ОВК Ганна Преснякова вважає, що все, що відбувалось ввечері 18 липня, є підготовкою до блокування роботи ОВК, а можливо і до фальсифікацій результатів виборчого процесу.\r\n"С самого початку роботи, комісія зіткнулась з протидією місцевої влади, яка саботували все, починаючи від приміщення. Нам говорили, що воно не відповідає вимогам та фактично не дає можливості забезпечити безпеку ОВК. Слідчі місцевої поліції з різних приводів приходили в ОВК…З питань архіву минулих виборів і т. д. Позавчора у нас відбулися маски шоу - сумку підкинули, зірвали нам на три години роботу. Учора так само відбувся незаконний обшук,з порушенням вимог КПК та Конституції України", - розповіла Преснякова.\r\n\r\nВраховуючи, що місцева влада близька до діючого депутата від БПП Анатолія Євлахова, не можна виключати, що те, що відбувається в ОВК, інспіроване саме в його інтересах. Адже данні авторитетних соціологічних кампаній прогнозують перемогу на виборах кандидату у народні депутати Ігорю Рибакову, а не йому.\r\nЗа даними компанії "Рейтинг", відставання інших кандидатів від Рибакова не залишає їм шансів. Таким чином, стає зрозумілим, чому опоненти Рибакова можуть бути зацікавлені у зриві голосування.\r\nЯк повідомив Опанасик, представники комісії вже подали заяву до суду про відмову зі сторони поліцейських надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ОВК. Крім того, вони подали заяви до Генпрокуратури про вчинення представниками поліції злочинів та до ДБР. Також вони готують звернення до ЦВК про втручання у роботу комісії з боку правоохоронних органів, якому вони власними силами протидіяти не можуть.\r\n \r\nФото: "Апостроф"