Вибори під загрозою: працівники ОВК на 207 окрузі поскаржились на незаконні обшуки, - ЗМІ

Представники Корюківського відділення поліції в Чернігівській області провели обшук в приміщенні окружної виборчої комісії (ОВК) 207 округу без дозволу слідчого суду, що прямо заборонено Конституцією України, повідомляє "Апостроф".

У ході незаконного обшуку працівники поліції пошкодили пломби на сервері ОВК, внаслідок чого система "Вибори" зупинила свою роботу.

Як повідомляють співробітники ОВК, візит поліції відбувся ввечері 18 липня,після 21:00. І до 1:00 ночі члени та співробітники комісії були заблоковані в приміщенні.

За словами заступника голови ОВК Владислав Опанасик, корюківські правоохоронці не вперше під різними приводами намагаються незаконно втрутитися в роботу ОВК.

"На цей раз формальним приводом стала установка в приміщенні ОВК камер відеоспостереження, які були демонтовані та забрані. Свої дії поліція пояснити не могла, а необхідне судове рішення для таких дій з її сторони було відсутнє", - повідомив Опанасик.

Голова ОВК Ганна Преснякова вважає, що все, що відбувалось ввечері 18 липня, є підготовкою до блокування роботи ОВК, а можливо і до фальсифікацій результатів виборчого процесу.

"С самого початку роботи, комісія зіткнулась з протидією місцевої влади, яка саботували все, починаючи від приміщення. Нам говорили, що воно не відповідає вимогам та фактично не дає можливості забезпечити безпеку ОВК. Слідчі місцевої поліції з різних приводів приходили в ОВК…З питань архіву минулих виборів і т. д. Позавчора у нас відбулися маски шоу - сумку підкинули, зірвали нам на три години роботу. Учора так само відбувся незаконний обшук,з порушенням вимог КПК та Конституції України", - розповіла Преснякова.

Враховуючи, що місцева влада близька до діючого депутата від БПП Анатолія Євлахова, не можна виключати, що те, що відбувається в ОВК, інспіроване саме в його інтересах. Адже данні авторитетних соціологічних кампаній прогнозують перемогу на виборах кандидату у народні депутати Ігорю Рибакову, а не йому.

За даними компанії "Рейтинг", відставання інших кандидатів від Рибакова не залишає їм шансів. Таким чином, стає зрозумілим, чому опоненти Рибакова можуть бути зацікавлені у зриві голосування.

Як повідомив Опанасик, представники комісії вже подали заяву до суду про відмову зі сторони поліцейських надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ОВК. Крім того, вони подали заяви до Генпрокуратури про вчинення представниками поліції злочинів та до ДБР. Також вони готують звернення до ЦВК про втручання у роботу комісії з боку правоохоронних органів, якому вони власними силами протидіяти не можуть.

Фото: "Апостроф"