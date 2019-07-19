підписатися на розсилку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 липня 2019, пʼятниця, 21:43 27
Технології 2019-07-19T21:46:19+03:00
Українські Новини
В Україні почали розробляти "космоліт"

В Україні почали розробляти "космоліт"

КА
КА "Січ-2М". Фото: yuzhnoye.com

"Конструкторському бюро "Південне" ім.Янгеля" розробляють орбітальний космічний літак для забезпечення багаторазової доставки на низькі навколоземні орбіти та повернення з орбіт різних вантажів і космонавтів. Про це повідомляється на офіційному сайт держпідприємства.

Серед інших перспективних напрямків – багатоцільовий транспортний космічний модуль, розроблений для вирішення завдань орбітального сервісного обслуговування клієнтських супутників.

КБ також зазначає, що використовуючи набутий досвід і сучасні технології, бюро продовжує розробку супутників дистанційного зондування Землі для оглядового, детального і сверхдетального оптичного спостереження.

Як повідомляли Українські Новини, раніше NASA спільно з українцями також успішно запустили ракету-носій "Антарес".

NASA запустило в космос ракету, деталі якої створювали в Україні.

Більше новин про: КБ Южное Космічний літак Космоліт

Архів
Новини
У МОН пояснили, чи законна затримка видачі дипломів випускникам ВНЗ 22:47
Ціни впали у півтора рази: ожина рекордно подешевшала в Україні 22:08
Вибори під загрозою: працівники ОВК на 207 окрузі поскаржились на незаконні обшуки, - ЗМІ 21:46
В Україні почали розробляти "космоліт" 21:43
Водій Daewoo виїхав на зустрічну смугу біля метро в Києві і загинув, утворився величезний затор 21:14
більше новин
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
Підберезник
Відео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:29
Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна
Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці 22:38
Озеро біля вершини Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття 09:32
"Фармак" не відстає від світових трендів у сфері ділового туризму, як способу підвищення кваліфікації 18:45
більше новин
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
Партія "Соціальна справедливість" запропонувала п’ять кроків, які зроблять Україну країною здорових людей і безпечного довкілля 11:51
Озеро біля вершини Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття 09:32
НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві 09:58
ДБР розслідує можливу причетність оточення Порошенка до вивезення з України екс-судді Чауса 11:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok