В Україні почали розробляти "космоліт"

"Конструкторському бюро "Південне" ім.Янгеля" розробляють орбітальний космічний літак для забезпечення багаторазової доставки на низькі навколоземні орбіти та повернення з орбіт різних вантажів і космонавтів. Про це повідомляється на офіційному сайт держпідприємства.

Серед інших перспективних напрямків – багатоцільовий транспортний космічний модуль, розроблений для вирішення завдань орбітального сервісного обслуговування клієнтських супутників.

КБ також зазначає, що використовуючи набутий досвід і сучасні технології, бюро продовжує розробку супутників дистанційного зондування Землі для оглядового, детального і сверхдетального оптичного спостереження.

Як повідомляли Українські Новини, раніше NASA спільно з українцями також успішно запустили ракету-носій "Антарес".

NASA запустило в космос ракету, деталі якої створювали в Україні.