Водій Daewoo виїхав на зустрічну смугу біля метро в Києві і загинув, утворився величезний затор

У п'ятницю, 19 липня, в Києві на вулиці Братиславській, на шляхопроводі біля ринку "Юність" сталася смертельна ДТП. Зіткнулися автомобілі Daewoo Nexia і Hyundai i30. В результаті аварії загинув чоловік, ще дві людини госпіталізовані, повідомляє "Інформатор".

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 17:36.

За попередньою інформацією правоохоронців, Daewoo їхав у бік Троєщини, а Hyundai в протилежному напрямку. На з'їзді з шляхопроводу водій Nexia виїхав на смугу зустрічного руху, де лоб у лоб протаранив i30. Є відео, на якому видно, що винуватець аварії плавно починає йти вліво.

Від отриманих водій Daewoo помер на місці. Водія і пасажирку Hyundai госпіталізували до лікарні. Вони отримали незначні травми. Тіло загиблого чоловіка вирізали рятувальники ДСНС.

Автомобілі розкидало в різні боки проїжджої частини. Через це рух шляхопроводом у бік станції метро "Чернігівська" обмежений. Утворився затор. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики, слідчо-оперативна група та рятувальники. Обставини аварії з'ясовуються.

Смертельна ДТП на "Чернігівській" у Києві. Фото: "Інформатор"