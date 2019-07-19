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  • Водій Daewoo виїхав на зустрічну смугу біля метро в Києві і загинув, утворився величезний затор
19 липня 2019, пʼятниця, 21:14 23
Події 2019-07-19T22:00:01+03:00
Українські Новини
Водій Daewoo виїхав на зустрічну смугу біля метро в Києві і загинув, утворився величезний затор

Водій Daewoo виїхав на зустрічну смугу біля метро в Києві і загинув, утворився величезний затор

У п'ятницю, 19 липня, в Києві на вулиці Братиславській, на шляхопроводі біля ринку "Юність" сталася смертельна ДТП. Зіткнулися автомобілі Daewoo Nexia і Hyundai i30. В результаті аварії загинув чоловік, ще дві людини госпіталізовані, повідомляє "Інформатор".

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 17:36.

За попередньою інформацією правоохоронців, Daewoo їхав у бік Троєщини, а Hyundai в протилежному напрямку. На з'їзді з шляхопроводу водій Nexia виїхав на смугу зустрічного руху, де лоб у лоб протаранив i30. Є відео, на якому видно, що винуватець аварії плавно починає йти вліво.

Від отриманих водій Daewoo помер на місці. Водія і пасажирку Hyundai госпіталізували до лікарні. Вони отримали незначні травми. Тіло загиблого чоловіка вирізали рятувальники ДСНС.

Автомобілі розкидало в різні боки проїжджої частини. Через це рух шляхопроводом у бік станції метро "Чернігівська" обмежений. Утворився затор. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики, слідчо-оперативна група та рятувальники. Обставини аварії з'ясовуються.

Смертельне ДТП на Чернігівщині в Києві. Фото: Смертельна ДТП на "Чернігівській" у Києві. Фото: "Інформатор"

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