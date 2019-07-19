Кандидат від "Слуги народу" Куницький незаконно бере участь у парламентських виборах, - Марунич

Кандидат у депутати від президентської партії "Слуга народу" Олександр Куницький бере участь у парламентських виборах, підтвердивши інформацію про причини свого тривалого перебування за кордоном нібито відрядженнями, але дані ДФС спростовують цю інформацію. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив експерт Дмитро Марунич, опублікувавши довідку від фіскальної служби.

"Скандал з кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" Олександром Куницьким, схоже, тільки починається. Раніше ЦВК своєю постановою зняла кандидата з виборів у зв'язку з порушенням необхідного строку безперервного перебування в Україні за останні п'ять років. Намагаючись виправдати свою відсутність, Куницький спочатку послався, що перебував у відрядженні за редакційними закланиям 1+1 Продакшин та ГО "Еліта Нації". Однак, в мережі з'явилося фото документа з ДФС, де нібито видно, що пан Куницький не отримував жодних доходів від "1+1 продакшин" у зазначений період, а відповідно не міг бути у службовому відрядженні від плюсів", - пише Дмитро Марунич. На його думку, це кардинально змінює всі обставини і ставить під сумнів законність участі Олександра Куницького у виборах. "Чи Ви думаєте, що люди працюють безкоштовно?", - ставить резонне питання експерт Дмитро Марунич.

Як повідомлялося раніше, 11 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата–мажоритарника по Харківському виборчому округу 169 Олександра Куницького через порушення вимоги проживання в Україні протягом останніх п'яти років. А за даними Державної прикордонної служби, у період з 15 березня по 5 грудня 2015 р. Куницький перебував за межами України 264 дні. Крім того, у кандидата є ізраїльське громадянство. Відповідно, ним було порушено вимоги Конституції України щодо заборони на подвійне громадянство і виборчого законодавства щодо безперервного проживання в країні протягом останніх п'яти років.

Нагадаємо, раніше народний депутат Андрій Денисенко, долучивши документи, заявив про те, що знятий з реєстрації кандидат в народні депутати по 169 харківському округу Олександр Куницький знову попався на брехні. У документах, до яких звертається Денисенко, Олександр Куницький фактично відмовляючись від наданих раніше в Центрвиборчком пояснень зазначив, що на підставі закордонного паспорта, виданого державою Ізраїль, у 2015 році шість разів перетинав кордон України, як громадянин Ізраїлю, тому у ЦВК відсутні підстави скасовувати його реєстрацію.

За повідомленнями ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський визнав, що кандидат у депутати від "Слуги народу" Олександр Куницький не має права брати участь у виборах, якщо має громадянство іншої держави.

Про це він заявив під час візиту в Харків на відео, яке опублікувало місцеве видання "Depo.Харків".