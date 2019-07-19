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19 липня 2019, пʼятниця, 20:45 369
Політика 2019-07-19T21:12:27+03:00
Українські Новини
Зеленський може почати наступ на Донбасі, – радник президента

Зеленський може почати наступ на Донбасі, – радник президента

Радник президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв заявив, що глава держави може оголосити тотальну мобілізацію і віддати армії наказ наступати на Донбасі. Про це він сказав в інтерв'ю "Цензор.НЕТ", відео якого розміщено на YouTube.

Потураєв говорить про наступ на 14 хвилині 35 сек.

"Володимир Зеленський – людина дуже рішучий. Якщо буде необхідно, він дасть наказ про загальну мобілізацію, про те, щоб захищатися до кінця, триматися за кожну п'ядь землі – так. Для нього, звичайно, людське життя дуже багато значить. Але є речі, які коштують більше", – повідомив Потураєв.

Він також додав, що може скластися й інша ситуація, при якій Володимир Зеленський відправить ЗСУ в наступ.

"Якщо буде ситуація, при якій буде необхідно рушити вперед і необхідно віддати такий наказ – він його віддасть", – запевнив радник президента.

Нагадаємо, Микита Потураєв відомий тим, що раніше заявляв – Росію потрібно називати "Московія", а на Донбасі - рубати голови.

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