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19 липня 2019, пʼятниця, 19:31 17
Європа 2019-07-19T21:15:02+03:00
Українські Новини
Російське посольство опублікувало карту світу з українським Кримом

Російське посольство опублікувало карту світу з українським Кримом

Карта світу з українським Кримом. Фото: twitter.com/RussianEmbassy
Карта світу з українським Кримом. Фото: twitter.com/RussianEmbassy

Посольство Російської Федерації в Лондоні опублікувало у соцмережі карту, на якій Крим позначений як територія України. Про це йдеться на сторінці російської дипмісії в Twitter.

Разом з цитатою глави російського МЗС Сергія Лаврова про "проведення країнами НАТО агресивної політики по відношенню до Москви", посольство РФ у Великобританії також опублікувало карту світу. А на ній Крим позначений як територія України.

МЗС України на сторінці в Twitter, "подякував" російське посольство за те, що вони визнали очевидне і заявили, що очікують, що інші відомства Кремля, зокрема МЗС, теж надійдуть подібним чином.

Нагадаємо, а от між іншим, міжнародна неурядова організація Freedom House на своїх картах прикріпила окупований Крим на території Росії.

Раніше у Броварах до Дня Незалежності повісили скандальний банер з картою України без Криму. Через скандальну карту України без Криму в Броварах чиновницю звільнили.

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