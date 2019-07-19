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19 липня 2019, пʼятниця, 18:49 160
Силові структури 2019-07-19T19:03:10+03:00
Українські Новини
В Українці поліція відібрала екран у активістів, які проводили акцію проти насильства

В Українці поліція відібрала екран у активістів, які проводили акцію проти насильства

Національна поліція України. Фото: 112.ua
Національна поліція України. Фото: 112.ua

Поліція продовжує перешкоджати активістам громадського руху "Зупинимо насильство" вести просвітницьку діяльність. В Українки (Обухівський район, Київська область) правоохоронці відібрали у волонтерів причіп з пересувним екраном.

Про це повідомили активісти на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За словами учасників акції, щороку через насильство в Україні гине понад 600 жінок і мета їхніх заходів звернути увагу суспільства на цю проблему й на те, що пропагування насилля на телебаченні і його культивування медійними персонами збільшує агресію в суспільстві. Однак щоразу, як волонтери виходять на вулиці, вони наражаються на тиск правоохоронців.

В Українці причиною приїзду поліції став нібито виклик випадкового перехожого. Назвати своє ім’я цей чоловік відмовився, як і пояснити, чому викликав поліцію та в чому саме вбачає порушення законодавства.

"Нехай поліція розбирається і визначає, чи є в законодавстві поняття антиагітація", – сказав чоловік.

Як з’ясувалось, проходив він тут не випадково. Місцеві активісти розповідають, акції не влаштовують одного з кандидатів в народні депутати Олександра Дубінського – та його люди, координуючи свою роботу з поліцією починають рейдерити чуже майно.

На кожну акцію, яку намагаються провести активісти, незалежно від того, у якому місті вона відбувається, приїжджає ще один чоловік, який представляється заступником керівника Обухівської поліції, однак жодних документів, які б це підтверджували не показує.

Слідчий, який намагався вилучити транспортний засіб та орендоване коштовне обладнання, каже, що їх доправлять до Василькова на штрафмайданчик. Однак пояснити причину, чому вилучається транспортний засіб і що далі робити власнику відмовляється.

За словами юристів, міська влада про проведення заходу була завчасно повідомлена, тож нічим іншим, як тиском на активістів поведінку поліції пояснити не можна.

"Міська влада була вчасно повідомлена про місце й дату проведення інформаційно-просвітницьких заходів. Тому активісти мали повне право їх проводити. Натомість, порушуючи вимоги закону, поліція та невідомі особи їм перешкоджають. Такі дії правоохоронців містять ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 170 Кримінального кодексу України", – пояснив адвокат Іван Ангелін.

Активісти громадського руху "Зупинимо насильство" звернулися до міжнародних організацій з проханням вплинути на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, за вказівкою якого волонтерів переслідує поліція, і захистити права на зібрання та громадську діяльність в Україні.

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