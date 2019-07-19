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19 липня 2019, пʼятниця, 18:33 19
Силові структури 2019-07-19T19:30:03+03:00
Українські Новини
Фото дня: 98 картин XIX століття знайшли на митниці в Києві

Фото дня: 98 картин XIX століття знайшли на митниці в Києві

Ряд полотен має цінність. Фото: .facebook.com/SFSofUkraine/
Ряд полотен має цінність. Фото: .facebook.com/SFSofUkraine/

У Києві митники затримали вантажівку з 98 старовинними картинами, які прибули в Україну з Франції. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Київської міської митницею ДФС у вантажівці з дерев'яними рамами для картин, що прибув в Україну з Франції, виявлені 98 художніх полотен, найстаріше з яких датована 1842 роком. Всі картини були приховані від митного контролю між сучасними дерев'яними рамками", - йдеться в повідомленні.

Одержувачем цього вантажу повинен був стати француз за походженням, який з 2017 року є громадянином України. Однак досі цей чоловік так і не з'явився в Київську міську митницю ДФС.

.facebook.com/SFSofUkraine/Фото: facebook.com/SFSofUkraine/

За попередньою візуальною оцінкою експертів, ряд полотен має цінність. Однак про їх остаточної культурної та матеріальної цінності можна буде говорити після проведення відповідної експертизи. На сьогоднішній день картини знаходяться в зоні митного контролю Київської міської митниці ДФС, триває огляд.

Як повідомляли Українські Новини, громадянці України надіслали 8 злитків золота в банках з фарбою з Британії.

Також на кордоні затримали вантажівку з 100 тис. пачок сигарет, які намагалися нелегально вивезти до Румунії.

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