підписатися на розсилку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 липня 2019, пʼятниця, 17:15 140
Вибори 2019-07-19T17:45:01+03:00
Українські Новини
Було очевидно, що нардепи не будуть співпрацювати з Зеленським, – кандидат у нардепи Костиря

Було очевидно, що нардепи не будуть співпрацювати з Зеленським, – кандидат у нардепи Костиря

Інна Костиря. Фото: прес-служба
Інна Костиря. Фото: прес-служба

Кандидат в народні депутати по мажоритарному виборчому округу №91 у Київській області, доктор політичних наук, професор Інна Костиря підтримала ініціативу Президента України Володимира Зеленського провести дострокові вибори в органи місцевого самоврядування, щоб змінити всю систему влади, а не лише її окремих представників.

Про це повідомило інтернет-видання "Факти".

Також Костиря прокоментувала іншу ініціативу Президента про перенесення місця проведення засідань Київської обласної державної адміністрації (ОДА) з Києва до Київської області.

"Я повністю підтримую ініціативи Президента, дійсно, важко з Києва розуміти проблеми Київської області, адже те, що всім здається, що все поруч і проблеми і завдання однакові - це не так! Хочеться відзначити, щоб це не було формальним виконанням доручення Президента, або імітацією наближення влади до народу, пропоную перенести Київську ОДА не до Ірпіня, де все зручно, красиво, влаштовано, а, наприклад, до Фастова, де і місто, і люди дуже потребують уваги влади", - написала Костиря.

За її словами, вона вже спілкувалася з цього питання з місцевими мешканцями і вони повністю поділяють цю думку: "...нехай влада подивиться, як ми тут живемо".

Костиря підкреслила, що проблеми таких містечок, як Фастів, мають не лише соціально-економічний характер, а тут банально немає доріг.

"І, думаю, якщо новий губернатор кілька днів поїздить на роботу до Київської ОДА, яка буде розташована в Фастові, він відчує на собі критичність і невідкладність вирішення проблем Фастова і місцевих мешканців", - підкреслила Інна Костиря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Інна Костиря планує приєднатися у Верховній Раді України до фракції політичної партії "Слуга народу".

Більше новин про: Парламентські вибори Володимир Зеленський Слуга народу Інна Костиря Кандидат в нардепи Виборчий округ №91

Архів
Новини
Гривня різко зміцніла на міжбанку після зниження 17:57
Зеленський звільнив 5 послів, призначених Порошенком та Януковичем 17:29
Троє цивільних загинули і 13 поранені на Донбасі за два тижні, - ОБСЄ 17:15
Було очевидно, що нардепи не будуть співпрацювати з Зеленським, – кандидат у нардепи Костиря 17:15
Ляшко і Герасимов отримали найбільшу зарплату серед лідерів фракцій Ради за червень 17:08 Документ
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
Підберезник
Відео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:29
Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна
Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці 22:38
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
Партія "Соціальна справедливість" запропонувала п’ять кроків, які зроблять Україну країною здорових людей і безпечного довкілля 11:51
Озеро біля вершини Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття 09:32
НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві 09:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok