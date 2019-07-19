Було очевидно, що нардепи не будуть співпрацювати з Зеленським, – кандидат у нардепи Костиря

Кандидат в народні депутати по мажоритарному виборчому округу №91 у Київській області, доктор політичних наук, професор Інна Костиря підтримала ініціативу Президента України Володимира Зеленського провести дострокові вибори в органи місцевого самоврядування, щоб змінити всю систему влади, а не лише її окремих представників.

Про це повідомило інтернет-видання "Факти".

Також Костиря прокоментувала іншу ініціативу Президента про перенесення місця проведення засідань Київської обласної державної адміністрації (ОДА) з Києва до Київської області.

"Я повністю підтримую ініціативи Президента, дійсно, важко з Києва розуміти проблеми Київської області, адже те, що всім здається, що все поруч і проблеми і завдання однакові - це не так! Хочеться відзначити, щоб це не було формальним виконанням доручення Президента, або імітацією наближення влади до народу, пропоную перенести Київську ОДА не до Ірпіня, де все зручно, красиво, влаштовано, а, наприклад, до Фастова, де і місто, і люди дуже потребують уваги влади", - написала Костиря.

За її словами, вона вже спілкувалася з цього питання з місцевими мешканцями і вони повністю поділяють цю думку: "...нехай влада подивиться, як ми тут живемо".

Костиря підкреслила, що проблеми таких містечок, як Фастів, мають не лише соціально-економічний характер, а тут банально немає доріг.

"І, думаю, якщо новий губернатор кілька днів поїздить на роботу до Київської ОДА, яка буде розташована в Фастові, він відчує на собі критичність і невідкладність вирішення проблем Фастова і місцевих мешканців", - підкреслила Інна Костиря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Інна Костиря планує приєднатися у Верховній Раді України до фракції політичної партії "Слуга народу".