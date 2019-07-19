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19 липня 2019, пʼятниця, 16:51 228
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Українські Новини
"Підтримай українське": Садовий записав відеоролик на конопляному полі

"Підтримай українське": Садовий записав відеоролик на конопляному полі

Андрій Садовий на конопляному полі. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Андрій Садовий на конопляному полі. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Лікувальна як засіб проти стресу та корисна для тих, хто має зайву вагу або підвищений рівень холестерину. Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook відезапис, в якому популяризує конопляну олію українського виробництва.

"Багата на антиоксиданти, тому запрошую не стидатися, а кожного дня вживати олію з коноплі. Це дуже корисно. Наш, український продукт", - сказав у відео Садовий.

Як пояснює він у дописі, ролик знятий на плантаціях технічних конопель в Глухівському районі на Сумщині.

"Їздив туди підтримати мера Мішеля Терещенка, який на мажоритарному окрузі від "Самопомочі" б‘ється з адептом "русского міра" Деркачем", - написав Садовий.

Нагадаємо, 18 липня в ефірі ток-шоу "Право на владу" Андрій Садовий закликав демократичні політичні сили підтримати кандидата у народні депутати Мішеля Терещенка у виборчому округу №159 на Сумщині. "Його основний опонент на виборах – місцевий феодал Деркач, організовує масову купівлю голосів", – сказав Садовий.

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