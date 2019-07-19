"Підтримай українське": Садовий записав відеоролик на конопляному полі

Лікувальна як засіб проти стресу та корисна для тих, хто має зайву вагу або підвищений рівень холестерину. Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook відезапис, в якому популяризує конопляну олію українського виробництва.

"Багата на антиоксиданти, тому запрошую не стидатися, а кожного дня вживати олію з коноплі. Це дуже корисно. Наш, український продукт", - сказав у відео Садовий.

Як пояснює він у дописі, ролик знятий на плантаціях технічних конопель в Глухівському районі на Сумщині.

"Їздив туди підтримати мера Мішеля Терещенка, який на мажоритарному окрузі від "Самопомочі" б‘ється з адептом "русского міра" Деркачем", - написав Садовий.

Нагадаємо, 18 липня в ефірі ток-шоу "Право на владу" Андрій Садовий закликав демократичні політичні сили підтримати кандидата у народні депутати Мішеля Терещенка у виборчому округу №159 на Сумщині. "Його основний опонент на виборах – місцевий феодал Деркач, організовує масову купівлю голосів", – сказав Садовий.