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19 липня 2019, пʼятниця, 16:41 9
Економіка 2019-07-19T16:51:28+03:00
Українські Новини
"Зелений" тариф обійдеться українцям 1,3 млрд євро на рік

"Зелений" тариф обійдеться українцям 1,3 млрд євро на рік

Міністерство енергетики та вугільної промисловості заявляє, що виплати виробникам електричної енергії за "зеленим тарифом" протягом наступних 10 років будуть становити більше 1,3 млрд євро на рік.

Про це йдеться презентації Міненерго, передають Українські Новини.

"Щорічні виплати по електроенергії, виробленої ВДЕ, за "зеленим тарифом" будуть становити близько 1,3 млрд євро протягом наступних 10 років. А з введеними в 2021 році - близько 1,8 млрд євро, що відповідає виплат національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" за 55% електроенергії в цінах 2018 року", - говориться в ній.

Також у презентації наголошується, що загальна вартість електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) за "зеленим тарифом" у 2018 році склала 560 млн євро (з ПДВ), що становить 7,9% від загальної вартості електроенергії при частці відпустки 1,9%.

При цьому Міненерго очікує введення 2,7 ГВт потужностей ВДЕ в 2019 році, і сумарне виробництво електроенергії введеними до 2020 року об'єктами ВДЕ складе 7,5 млрд кВт-ч.

Також в Міненерго зазначають, що додаткові витрати на врегулювання небалансов об'єктів ВДЕ з поточної похибкою в 35% за даними національної енергетичної компанії "Укренерго" можуть скласти 300-900 млн євро, в залежності ціни на балансуючому ринку.

Як повідомляли Українські Новини, ЄС і міжнародні донори закликають країну запустити "зелені" аукціони.

Також Ахметову будують надприбуткову схему "зелених" тарифів з мільярдними доходами на десятиліття.

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