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19 липня 2019, пʼятниця, 16:48 315
Вибори 2019-07-19T16:58:11+03:00
Українські Новини
Реальний рейтинг Аграрної партії Поплавського досягає 7%, - Карасьов

Реальний рейтинг Аграрної партії Поплавського досягає 7%, - Карасьов

За закритою соціології Аграрна партія Михайла Поплавського набирає до 7% на виборах у Верховну Раду.

Про це в коментарі "Апострофу" заявив політичний експерт Вадим Карасьов.

"В принципі соціологи вгадують підсумкові рейтинги, за президентським виборам наприклад. Але потрібно зазначити, що це стосується лідерів – перший, другий номер. З незрозумілих причин опитування іноді одні партії потрапляють, інші – немає, хоча у них є шанс", – вважає Карасьов.

За його словами, приклад таких дивацтв у опитуваннях – це рейтинг Володимира Зеленського на президентських виборах і рейтинг Аграрної партії на парламентських.

"Коли міряли рейтинг Зеленського до президентських виборів, то виникало питання – чому одні включали в опитування його прізвище, інші – ні. Тому мені було б цікаво побачити в соцопитуванні Аграрну партію. Є версія, що "аграріїв" немає в рейтингах, тому що соціологи не доходять до сільського електорату", – зазначив політичний експерт.

Він підкреслив, що рейтинг Аграрної партії помітно виріс з приходом у неї нардепа Михайла Поплавського і з підтримкою співака Олега Винника.

"Коли прийшли Поплавський та Винник, то конкуренти захвилювалися. Адже вибори у нас завжди проходили навесні або восени. А зараз для сільського електорату проводяться концерти на стадіонах. І це вражає. Але в рейтингах чомусь "аграріїв" нема", – висловив здивування Карасьов.

Політолог також повідомив, що, за його даними, рейтинг партії спеціально занижують.

"Більше того, за інсайдерською інформацією, дуже ревно в штабах відносяться до Аграрної партії. Їх рейтинг, за дослідженнями, від 5% до 7%. Це цікавий кейс, всі розуміють, що така партія може піднести сюрприз. Тим більше, що там Поплавський та Винник. Одні голосуватимуть за вовчицю, а інші – за орлицю", – резюмував Вадим Карасьов.

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