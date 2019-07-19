На кандидата в депутати Сергія Рибалку чинять тиск, силовики намагаються тиснути на бізнес, - адвокат

19 липня, з самого ранку силовики (поліція і прокуратура Дніпропетровської області – більше 20 людей) вломилися на одне з підприємств, яке виробляє продукти харчування (снеки), в місті Синельниково. Згідно з визначенням Індустріального районного суду м. Дніпро, єдина підстава для обшуку-порушення санітарних норм. Також в документі йдеться, що це підприємство, за твердженням слідчих, нібито належить родині кандидата в народні депутати по округу 107 в Лисичанську (Луганська область) Сергія Рибалка. Про це повідомила адвокат Олена Рева, пише КП в Україні.

Як повідомили нам достовірні джерела, силовики, не чекаючи прибуття представників підприємства і адвокатів, самостійно проникли у виробничі та офісні приміщення, які, на їхню думку, займає компанія ТОВ "Снек Експорт", що належить батькові Сергія Рибалка і почали проводити обшук на ТОВ "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн", не має ніякого відношення до ТОВ "Снек Експорт".

Про замовний характер цих дій прокуратури і поліції Дніпропетровській області свідчить швидкість "розслідування", "справи", заявив представник (довірена особа) кандидата у народні депутати України, адвокат Сергій Веснін.

За його словами, в ухвалі суду про проведення обшуку, яке датована 18 липня 2019г., сказано, що клопотання слідчого про проведення цього обшуку мотивовано тим, що наслідком нібито "встановлено порушення санітарних норм" при організації виробництва продуктів харчування посадовими особами ТОВ "Снек Експот". Сама кримінальна справа, в рамках якої проводиться даний обшук, також було зареєстровано 18 липня 2019р. "Питання: коли слідство могло так оперативно щось встановити?" - каже Сергій Веснін.

Очевидність замовних мотивів обшуку напередодні виборів і неприхованого тиску на кандидата в народні депутати по округу 107 в Лисичанську (Луганська область) Сергія Рибалка підтверджується присутністю на обшук спільно з силовиками в порушення всіх процесуальних норм, одіозного кандидата в народні депутати по тому ж 107-му округу, Олексія Станчевского.

Як повідомлялося, 9 липня Олексій Станчевський був затриманий жителями Лисичанська міському ринку і переданий поліції при спробі поширювати фальшиві газети з помилковими звинуваченнями на адресу народного депутата Сергія Рибалка.

Протиправність дій Станчевського була встановлена 15 Липня першим апеляційним адміністративним судом.

"Чому кандидат в народні депутати по 107-му округу Станчевський супроводжує слідчих і співробітників прокуратури? Є замовником цієї кримінальної справи?" - запитує Сергій Веснін.

"Природно, ніякого відношення до бізнесу отця Сергія Рибалки, який володіє ТОВ "Снек Експорт", це сфабрикована справа не має. Ми бачимо факт замовлення з боку політичної групи опонентів кандидата Сергія Рибалка. Цей обшук підприємства – спроба чинити тиск на кандидата в депутати, відвернути його від передвиборчого процесу і з метою його дискредитації", - зазначив довірена особа кандидата в народні депутати Сергій Веснін.

Він також заявив, що "такі дії правоохоронних органів не просто підривають віру людей у справедливість і закон, а тягнуть за собою відповідальність згідно з кримінально-процесуальним законом. Адвокатами буде ретельно проаналізовано всі дії учасників і виконавців цього замовного заходи будуть прийняті поза передбачені законом заходи реагування, до кримінального переслідування і покарання винних".

Нагадаємо, у Лисичанську на позачергових виборах до Верховної Ради по 107 округу балотується Сергій Рибалка - відомий політик, екс-голова фінансового комітету парламенту і керівник депутатського об'єднання "Незалежність і розвиток".