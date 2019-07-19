Купрій пообіцяв "протистояти будь-яким порушенням" в окрузі №107 на Луганщині

Народний депутат, заступник голови парламентського комітету з правоохоронної діяльності Віталій Купрій приїхав до Луганської області, щоб протистояти порушенням виборчого законодавства у мажоритарному окрузі №107.

Про це він повідомив в інтерв’ю місцевому телеканалу "Ірта".

Відповідаючи на запитання про мету приїзду на Луганщину, Купрій розповів: “Я не вперше на Луганщині. Минулого року я приїжджав сюди як правозахисник. На Луганщині є проблеми з втручанням до виборчого процесу. Були втручання кримінальних елементів, побиття членів комісії. І тут я побачив сюжет на одному з центральних телеканалів про те, що тут знову ці процеси нагнітаються. Кримінальні елементи повертаються. Ми також бачимо як скуповують голоси - це було показано в сюжеті на одному з центральних телеканалів. Це є порушення кримінального законодавства. Також ми побачили, що є так звана "чорнуха" (друкована продукція) проти одного з кандидатів. Ці матеріали розповсюджуються, але в них немає відповідних даних від типографії, відповідальних за випуск. Це теж є порушенням законодавства", - інформував народний депутат.

Віталій Купрій також розповів про свій подальший план дій. “Я вирішив приїхати сюди, щоб тут була законність. Щоб люди могли вільно виразити своє волевиявлення. Щоб ніхто не тиснув на членів комісії. Щоб цей кримінал був відсторонений. І в мене намітився план дій: це зустріч з новопризначеним керівництвом області, Нацполіції, СБУ, прокуратури", - сказав він.

У випадку правопорушень і махінацій у день виборів, Віталій Купрій обіцяє втрутитись, щоб забезпечити чесний виборчий процес. “Якщо в день виборів якісь дані будуть вказувати, що порушується конституційне право людей обирати і бути обраним я буду втручатися як заступник голови парламентського комітету з правоохоронної діяльності”, - підкреслив він.

Говорячи про технології, які можуть зірвати вибори, Віталій Купрій зазначив: "В мене зараз відбуваються зустрічі з усіма кандидатами, які мають хоч якісь шанси на перемогу. І всі вказують, що складні питання з порушенням законодавства йдуть від одного з кандидатів - пана (Олександра) Сухова. Ця людина дійсно задіяна в цих "схемах", на мою думку. І тому зараз я направив відповідні заяви до Національної поліції. Вже відкриваються кримінальні провадження з цих питань, оскільки є безпосередні підтвердження очевидців, які на це вказують".

Купрій нагадав, що підкуп виборців - це кримінальна відповідальність. "Той хто це робить, може понести кримінальну відповідальність - від 5 до 7 років увязнення", - інформував нардеп.

Говорячи про виборців, які беруть матеріальну допомогу взамін на обіцянку проголосувати, Купрій сказав: "Ну а що люди? Я їх розумію. Вони доведені до жебрацтва діючою системою. Йому хтось дасть цукор і він його бере. Але варто пам’ятати, що треба голосувати за покликом душі. За свого кандидата".

Заступник голови парламентського комітету з правоохоронної діяльності також згадав про кандидатів-клонів на виборах у виборчому окрузі №107. "Навіть подивившись на проект бюлетеню, я бачу що там 4 прізвища Рибалка. І навіть один із кандидатів має таке ж прізвище, ім’я та по-батькові. Я спілкувався з керівництвом штабу справжнього Сергія Рибалки і запитав: "А що ви будете робити в такій ситуації?" - а вони сказали, що писатимуть на агітаційних футболках рік народження (1978), щоб так можна було знайти свого кандидата".

Купрій також звинуватив Центральну виборчу комісію (ЦВК), яка не протидіє маніпуляціям з клонами. "ЦВК спотворила цю ситуацію. Партійний бюлетень вони пронумерували, а мажоритарні вони не дали вказівки нумерувати. Кандидат міг би сказати: "мій номер такий", - і людям було б легше його знайти", - резюмував народний депутат.

Нагадаємо, 17 липня на телеканалі "Наш" вийшов новинний сюжет, у якому розповідалося про масштабну виборчу "сітку", яку організувала команда кандидата в народні депутати Олександра Сухова. Місцевим жителям роздають цукор, а також пропонують 100 гривень за голос на виборах. В сюжеті були показані свідчення участників цієї "виборчої піраміди" з підкупу виборців.