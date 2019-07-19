Омельченко звернувся до Авакова і Крищенка з вимогою забезпечити чесні вибори у Шевченківському районі Києва

Вибори по 223-му виборчому окрузі в Шевченківському районі столиці мають пройти зразково, без будь-яких фальсифікацій та махінацій. МВС і Національна поліція повинні взяти охорону порядку під особистий контроль в день голосування та під час підрахунку голосів. Про це повідомив кандидат в народні депутати і колишній мер Києва Олександр Омельченко у своєму зверненні до Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і до начальника ГУ Нацполіції Києва Андрію Крищенка.

"На жаль, історія виборів у цьому окрузі не може служити зразком чесності, тому що їх постійно супроводжує шлейф скандалів, судових суперечок і навіть до рукоприкладства. Настав час перервати цю ганебну традицію і захистити киян від тиску недобросовісних політиків. Мешканці Шевченківського району заслуговують поваги до себе особисто і до свого волевиявлення!" - переконаний Олександр Омельченка.

За його словами, МВС і Національна поліція м. Києва повинні взяти під особистий контроль забезпечення чесних виборів в Шевченківському районі.

"Саме сюди буде прикута увага громадського сектору та міжнародних спостерігачів, вони стануть дзеркалом виборчого процесу по всій країні. Справа честі МВС і поліції гарантувати зразковий порядок у Шевченківському районі Києва на стадії передвиборної кампанії, у день голосування та під час підрахунку голосів. Розраховую на відповідальну позицію правоохоронців! Знаю, що кияни не дадуть себе обдурити маніпуляторам і безчесним політикам! Вірю – виборці 223 округу продемонструють виваженість, мудрість і бажання справжніх перемін!" - заявив Олександр Омельченко.